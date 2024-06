Più umanità e meno suicidi nelle carceri: un incontro delle camere penali di Varese

Giovedì 20 giugno 2024, dalle ore 14:30 alle ore 18:00, alla Sala Risorgimento di Villa Mirabello, si terrà un evento di grande importanza sociale organizzato dalla Camera Penale di Varese Giuseppe Lozito-Lucio Paliaga. Il convegno, intitolato “Fermare i suicidi in carcere: non c’è più tempo”, si focalizza sulla necessità di interventi urgenti e progettualità futura per rendere il carcere un luogo più umano e risocializzante.

L’evento intende affrontare il drammatico problema dei suicidi in carcere, considerati una manifestazione della deumanizzazione delle condizioni carcerarie e dell’intollerabile sofferenza psichica intramuraria. Alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e del dibattito avviato dall’UCPI, si rivolge a tutti gli operatori di diritto, supporto sociale, clinico e agli attori politici, con l’obiettivo di amplificare la consapevolezza sociale e fornire risposte concrete per un carcere più umano.

Programma dell’Evento

L’evento è gratuito ma è richiesta l’iscrizione entro il 17 giugno 2024 tramite email all’indirizzo tesoreria@camerapenalevarese.it, fino ad esaurimento dei 60 posti disponibili. A seguire, sarà offerto un aperitivo presso il bar “Al Cedro” (Villa Mirabello), per il quale si chiede conferma al momento dell’iscrizione. L’evento è in corso di accreditamento presso l’Unione delle Camere Penali Italiane. Saluti Iniziali: avv. Fabio Margarini, Presidente Camera Penale di Varese

Introduzione: avv. Fabio Margarini, Presidente Camera Penale di Varese, avv. Elisabetta Bertani, Tesoriere Camera Penale di Varese, avv. Gianluca Franchi, Vicepresidente e Segretario Comitato Pari Opportunità di Varese

Partecipanti al Dibattito: avv. Valentina Alberta, Presidente Camera Penale di Milano; sig. Vincenzo Andraous, giornalista e saggista; dott.ssa Rita Bernardini, Presidente Associazione Nessuno Tocchi Caino; avv. Elisabetta Brusa, Componente dell’Organismo Congressusale Forense Commissione Detenzione/Carcere; on. Maria Chiara Gadda, Deputata della Repubblica Italiana; dott. Franco Grillo, Medico Psichiatra ASST Sette Laghi; dott.ssa Serena Pirrello, Consulente giuridico pedagogico presso Carcere Varese; don David Riboldi, Cappellano carcere Busto Arsizio e Fondatore della Coop. Soc. La Valle di Ezechiele; dott.ssa Giulia Vassalli, Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Varese

L’evento rappresenta un’opportunità fondamentale per discutere e promuovere un approccio più umano e risocializzante nelle carceri italiane, con l’obiettivo di fermare l’incessante sequenza di suicidi tra i detenuti.

