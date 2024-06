Torna la corsa serale “Tra ville e Giardini” a Varese

L’attesissima corsa “Tra ville e Giardini” ritorna a Varese per la sua 11ª edizione. La gara, che inserita nel calendario nazionale Fidal, vede un evento principale con una corsa di 11,8 km e una corsa non competitiva di 7,8 km, oltre a una gara per i più piccoli.

Una corsa serale che anno dopo anno ha attirato sempre più podisti e appassionati, offrendo percorsi impegnativi ma panoramici che attraversano alcuni dei punti più suggestivi della città di Varese, come le ville Ponti, villa Panza (solo per la competitiva) e i Giardini Estensi. Con la possibilità per partecipanti, tifosi e curiosi di godersi, al termine delle gare, un conviviale “terzo tempo” con uno stand gastronomico ai Giardini Estensi, a base di panini e salamelle.

«Questa è una manifestazione che ormai fa storia, e per me che tra le deleghe ho anche quella del turismo è perfetta, perchè mette insieme sport, benessere e apprezzamento della bellezza del territorio» ha commentato Ivana Perusin, assessore allo sviluppo economico e turismo del comune di Varese.

«E’ una gara che ti permette di attraversare le più belle ville di Varese all’ora del tramonto, un’occasione unica e molto suggestiva – ha spiegato Nicola Mandrisi, presidente dei Runner Varese, la società che organizza la gara – Ma è anche un’occasione di solidarietà. Quest’anno sosteniamo delle associazioni che curano i disturbi alimentari: un problema diventato sempre più grave negli ultimi anni»

Una manifestazione che conta su oltre 80 volontari, dislocati in strada durante il percorso ma anche ai giardini Estensi, partenza e arrivo della gara: «Un grande ringraziamento va a tutti loro, dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Varese al gruppo Alpini, e agli sponsor che rendono possibile l’evento ogni anno – ha sottolineato Mandrisi – E un appello speciale è rivolto agli automobilisti affinché mostrino pazienza durante lo svolgimento della gara, e magari considerino di partecipare per apprezzare la bellezza del percorso e della serata».

Il percorso, proprio per non creare eccessivo disagio all'”altra parte dei cittadini”, è stato cambiato, evitando villa Mylius per esempio, che rendeva l’attraversamento della corsa in viale Aguggiari difficile, e concentrando tutto tra la zona pedonale, il municipio e Biumo Superiore.

UNA CONFERENZA PER SENSIBILIZZARE SUI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE

Come detto, questa edizione della corsa è dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione: Per questo la manifestazione vedrà la collaborazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, delle associazioni IIFiloLilla (Presente con Michela Cimmino alla presentazione) e Ananke Family, della Fondazione Ananke e di Jonas Varese, con il supporto del Lions Club Varese Host (presente alla presentazione con Antonietta Valentino).

Una collaborazione che si vedrà negli stand ai giardini Estensi venerdì 14, ma che si esprime anche in una serata di approfondimento organizzata per mercoledì 12 giugno alle 21 presso il Salone Estense del Comune di Varese: dove si terrà, infatti, una conferenza intitolata “I Dna: il punto sui percorsi di cura e sulle nuove opportunità“, focalizzata sui disturbi della nutrizione e organizzata dall’Università dell’Insubria: «Questa è una importante manifestazione, ormai consolidata negli anni, ed è per noi un onore partecipare – ha sottolineato Giulio Carcano, direttore del Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica dell’università dell’Insubria – a noi spetterà la parte di approfondimento del tema, con la conferenza organizzata per il 12».

«In Lombardia ci sono 786mila persone colpite da questo genere di malattia, perchè di malattia psichiatrica si tratta, ed è in continua evoluzione: nel 2000 le persone riconosciute come affette da disturbi alimentari in 300mila in Italia, ora sono 3 milioni ha spiegato Eugenia Dozio, dietista clinica dell’Università dell’Insubria – E’ un problema molto grave che la pandemia ha ulteriormente esasperato»

COME PARTECIPARE ALLA GARA

La gara, che è inserita nel calendario nazionale Fidal, vede un evento principale con una corsa di 11,8 km con partenza alle 20, seguita da una corsa non competitiva di 7,8 km. Alle 19:.30, INOLTRE, i più piccoli potranno partecipare a un minigiro dedicato a loro.

Le iscrizioni sono limitate a 350 partecipanti per la gara competitiva e 400 per quella non competitiva. Al termine delle gare, tutti i partecipanti, i tifosi e i curiosi potranno godersi un conviviale “terzo tempo” con uno stand gastronomico ai Giardini Estensi, a base di panini e salamelle. Per gli atleti che parteciperanno alla manifestazione non competitiva, ci sarà la possibilità di acquistare la maglia scegliendo l’opzione “iscrizione con gadget”, il cui ricavato della vendita sarà devoluto per supportare questi progetti.

E’ possibile iscriversi on line (fino al 13/&), al sito runnervarese.com, presso l’ottica Giorgi, e direttamente ai giardini Estensi nel giorno della gara: il punto iscrizioni sarà aperto dalle 18.

Per la gara competitiva sarà possibile iscriversi online al costo di 13€. Saranno disponibili inoltre 30 pettorali al costo di 15€ per le iscrizioni in loco il 14/6. Per la gara non competitiva sarà possibile iscriversi, massimo 400 iscritti, con le seguenti modalità:

online (costo 8€ senza gadget, 13€ con gadget).

presso Ottica Giorgi, Corso Aldo Moro, 11, 21100 Varese (costo 8€ senza gadget, 13€ con gadget).

in loco al costo di 10€ senza gadget, 15€ con gadget, la sera della gara fino alle 19:45.

Per tutte le altre informazioni è possibile visitare il sito runnervarese.com