Torna la “Festa del Ciclismo” di Cardano al Campo. Il programma del primo weekend

L’estate 2024 si preannuncia ricca di emozioni e divertimento grazie alla tanto attesa “Festa del Ciclismo”, un evento imperdibile organizzato dal Club Ciclistico Cardanese. Preparati a vivere giornate indimenticabili in una location accogliente, verde e fresca, ideale per grandi e piccini nell’area del campo sportivo di via Milano 5 a Cardano al Campo

Programma delle Giornate

Venerdì 28 Giugno

Apertura dello stand gastronomico, ricco di specialità culinarie e fiumi di birra per accompagnare ogni piatto. Ore 21:00: Serata danzante con DJ Peppo, pronto a far ballare tutti con la sua musica coinvolgente.

Sabato 29 Giugno

Degustazione di arrosticini originali abruzzesi presso lo stand gastronomico. Si consiglia la prenotazione del tavolo inviando una mail a: segreteria@cccardanese.it entro le ore 14:00. Ore 21:00: Musica dal vivo con la “Urlo Show Band”, una band energica che saprà intrattenere il pubblico con il loro spettacolo travolgente.

Domenica 30 Giugno

Apertura dello stand gastronomico Ore 21:00: Serata danzante

Per tutta la durata della manifestazione, sarà attivo uno stand gastronomico in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza culinaria. L’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione dei tavoli per garantire a tutti un posto comodo dove gustare le prelibatezze offerte. Questa festa rappresenta un’occasione unica per divertirsi all’aria aperta, incontrare amici e famiglie, e promuovere l’uso della bicicletta.