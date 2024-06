Torna regolare la circolazione dei treni in Lombardia

Dopo la domenica di passione sulle linee ferroviarie regionali, torna il bel tempo anche dal punto di vista del trasporto ferroviario.

Lo stop ai treni, con relativo caos specialmente del traffico turistico era dovuto a scioperi proclamati da alcune sigle sindacali che, essendo indetti in giornate festive, non hanno previsto fasce di salvaguardia lasciando molti viaggiatori a terra in attesa di corse disponibili. Lo sciopero, terminato nelle prime ore di lunedì, non ha prodotto riflessi sul traffico pendolare di inizio settimana, che viaggia regolare salvo un paio di imprevisti.

Sulla Domodossola-Gallarate-Milano il treno 2413 in partenza da Arona alle 6.36 non è stato effettuato per un guasto al sistema di chiusura delle porta risolvibile in tempi brevi.

Il Saronno-Seregno-Milano-Albairate in partenza da Milano Porta Garibaldi alle 5.13 ha terminato il viaggio alla stazione di Seregno per un intervento di manutenzione al convoglio.