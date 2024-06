Un mondo di culture diverse in festa nel giardino della scuola di Oggiona

La festa di fine anno della scuola primaria Battisti di Oggiona ha celebrato con successo, colori e divertimento l’intercultura.

Canti, piatti tradizionali, danze e storie e diplomi: sono solo alcuni degli ingredienti che hanno reso speciale la Festa multiculturale di martedì 4 giugno. Un momento di condivisione organizzato grazie al contributo dei genitori, bambini e insegnanti (QUI il racconto dei preparativi).

Durante la giornata la scuola ha celebrato il suo essere comunità, accendendo curiosità e momenti in cui conoscere e riconoscere la ricchezza di cui ciascuno è portatore.

I partecipanti sono stati coinvolti in un clima effervescente capace di trasmettere valori universali alle diverse culture, come il rispetto, la fratellanza e il dono, ma anche il sacrificio, la rinuncia e la valorizzazione delle piccole cose.

«È stato bellissimo vedere una comunità che collabora e che si ascolta, ma soprattutto apprezzare i genitori che preparano ed accolgono quanti partecipano voglia di conoscere e di capire meglio», affermano le insegnanti ringraziando tutti, con una menzione speciale alle mamme musulmane, particolarmente attive e propositive.

L’aspetto più bello, come sempre, è stata la gioia dei bambini che hanno giocato intrecciando fili senza limiti tra culture diverse eppur simili.

Un grande buffet di cibi provenienti da nazioni diverse ha deliziato i palati dei partecipanti, che hanno potuto assaggiare cous cous, frittelle, torte salate ed altre delizie.

E sulle note di musiche straniere i bambini e alcuni genitori hanno sfilato, ballato e cantato, coinvolgendo il pubblico in un clima festoso ed effervescente.

Agli alunni di quinta sono quindi stati consegnati i diplomi, con gli auguri di un futuro brillante e pieno di soddisfazioni.

Grande soddisfazione anche per la proclamazione dei vincitori al concorso “Giocalibro 2024”, con la partecipazione di oltre 1.115 tra ragazzi e ragazze delle varie scuole del territorio, i bambini di classe quinta di Oggiona si sono classificati al 2° posto.

“Ricordiamoci che ognuno è un dono per gli altri” ha detto la preside del IC di Solbiate Arno, Ilaria Maci partecipando alla festa. Tra le numerose famiglie presenti anche la vicepreside Carmela Tremamondo e il sindaco Franco Ghiringhelli e l’assessora alla cultura Crolla a testimoniare il sostegno di tutta l’Amministrazione comunale.