8 weekend per percorrere in compagnia tutta la via Francisca del Lucomagno con Controvento Trekking

135 km di cammino, 8 tappe e un territorio da scoprire tra Lavena Ponte Tresa e Pavia. È la via Francisca del Lucomagno, il sempre più apprezzato cammino storico che attraversa le zone più belle delle Province di Varese, Milano e Pavia. Trovare 8 giorni di fila per percorrerla però può essere complicato e per questo le Guide Ambientali Escursionistiche di Controvento Trekking hanno sviluppato una proposta suddivisa in 8 weekend lungo tutto l’autunno per percorrerla in compagnia.

«La formula che abbiamo pensato permette a chiunque di viversi questo cammino tre domeniche al mese per 8 tappe distribuite da settembre a novembre -racconta Antea Franceschin, fondatrice di Controvento Trekking-. Quella in partenza domenica 3 settembre sarà la terza edizione e si baserà su un programma già rodato. Si partirà ogni volta dal punto di arrivo della tappa precedente, non dovrete preoccuparvi degli spostamenti perché tra mezzi pubblici e car pooling è tutto già collaudato dalle edizioni passate e anche i pranzi per chi vorrà saranno convenzionati con realtà locali».

«Fare la prima tappa sulla Via Francisca del Lucomagno con Controvento Trekking è un po’ come il primo giorno di scuola -racconta Paolo Fumagalli-. Mi piacerà? Oppure dopo un’ora inizio a sperare che i miei genitori mi vengano a prendere? Mi piaceranno i miei nuovi compagni? E io piacerò a loro? E se poi vado in crisi a metà? Parti con tutti questi dubbi, a pranzo inevitabilmente, che ti piaccia o meno, ti tocca conoscere i tuoi nuovi compagni e sotto sotto ti accorgi che non sono così malaccio. Si, ce ne sono 2-3 un po’ strani, ma se sono qui a fare questo cammino, vuol dire che hanno un animo buono. E poi quelli folkloristici servono per fare gruppo. Poi arrivi a fine giornata, “stranamente” sano e salvo, pieno di cose belle da raccontare tornato a casa, con l’ansia della tappa 2 (“quella con l’unica salita del Cammino”), ma sapendo che vorrai iscriverti, perché dalla 3 in poi è discesa e ti scoccia passare per quello che molla subito. Anche perché a te, questa cosa qui della scuola…ehm, del cammino, piace parecchio e amen se una tappa non è in piano, tu non sei mica una schiappa. ..Ed è bastato un giorno a farti capire che un Cammino è una cosa un po’ diversa. Magari è bastato che dei perfetti sconosciuti 20 km prima ti chiedessero il numero di cellulare, per rimanere in contatto, perché si sono accorti che tu hai dentro qualcosa di speciale e in 20 km è difficile rimanere isolati e “imperscrutabili”».

La formula ideata da Antea e Paolo permette sia di percorrere l’intero tracciato sia di farlo solo su alcune tappe. «Già adesso sul nostro sito è pubblicato il calendario di tutte le giornate insieme, con tante foto e aneddoti. Ognuno è libero di partecipare anche solo ad una delle 8 tappe -spiega Antea- ma chi lo farà per interò a Pavia riceverà il Testimonium, la pergamena che vi indentificherà come i pellegrini della Via Francisca del Lucomagno».

Troverete tutti i dettagli per partecipare e anche il form di iscrizione a questo link.

CALENDARIO 2024 DELLE GIORNATE SULLA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO