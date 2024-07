A Milano Malpensa arriva un’area di attesa gratuita per chi deve recuperare amici o parenti

A Milano Malpensa arriva una nuova area di attesa gratuita. Un nuovo servizio e un modo per arginare il fenomeno della sosta selvaggia in superstrada e sulle rampe, un problema che da anni non vede soluzione, malgrado i numerosi tavoli per gestire la situazione.

La nuova area di attesa gratuita è una soluzione comoda e conveniente per chi deve accompagnare o prelevare passeggeri: situata tra il Terminal 1 e il Terminal 2, permette di sostare gratuitamente per un massimo di un’ora.

Dove si trova l’area sosta gratuita di Milano Malpensa

L’area di sosta si trova in località Case Nuove, lungo la strada perimetrale dell’aeroporto tra Terminal 1 e Terminal 2 , a circa 500 metri dalle rampe del T1 (qui indicazioni google maps da Milano).

Come si usa l’area sosta gratuita a Malpensa

L’attesa massima è di 60 minuti, non è consentito abbandonare il veicolo nell’area (si può scendere stando dentro l’area, per esempio per usufruire dei servizi).

È aperta 24 ore su 24, tutti i giorni.

È possibile monitorare lo stato dei voli tramite QR code per aggiornamenti in tempo reale.

Maggiori info qui.