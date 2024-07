Dai capelli ai tatuaggi, a Gallarate duecento negozi per la cura del corpo

Cresce il settore delle attività di servizio alla persona a Gallarate, un settore da 211 società e negozi.

E ora viene introdotto anche un nuovo regolamento comunale per normare, aggiuntivo alle regole regionali (la foto è d’archivio).

La crescita del settore è sintetizzata dall’assessore al commercio Rocco Longobardi: «Negli ultimi 18 mesi ci sono state 34 nuove pratiche: otto subentri, tre cessazioni, quattro trasferimenti, diciannove nuove attività» elenca Longobardi. «Quindi c’è stato un incremento di 16 attività, corrispondente a un aumento dell’8%».

«A Gallarate abbiamo praticamente un’attività di parrucchiere per ogni bar e un’attività di servizi alla persona per ogni attività di somministrazione, con 211 contro 238. Questo sottolinea positivamente l‘equilibrio tra le attività di somministrazione e i servizi alla persona, mettendo in luce la diversificazione economica di Gallarate come un punto di forza».

Oggi come detto sono 211 le attività. Di che tipologia?

Se si guarda ai dati disaggregati (fine del 2022, quando il totale era 195 attività) emergono 119 saloni di acconciatura, 58 centri estetici, sei centri di disciplina bio-naturale, dodici attività di tatuaggi e piercing.