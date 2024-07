Dall’Ucraina martoriata al mare di Alassio grazie al Comune di Busto Arsizio. I bimbi di Aubam in colonia

Trentacinque bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina sono già in viaggio per vedere il mare. Per molti di loro sarà la prima volta, così come per i 15 bambini e ragazzi dei quali il Comune di Busto Arsizio ha la tutela.

Il mare è quello di Alassio e il luogo che li ospiterà per due settimane è la colonia “Il sorriso dei bimbi” di Alassio, la storica residenza estiva di proprietà dell’amministrazione comunale di Busto Arsizio che anche quest’anno è aperta per ospitare le famiglie di Busto Arsizio.

Nuova stagione al via con una nuova gestione di due anni

La Residenza Sorriso dei Bimbi di Alassio riapre con una nuova gestione da parte di Libertas nazionale: l’Amministrazione ha infatti approvato la concessione della gestione della residenza e della spiaggia per due anni con decorrenza dal 22 giugno. Nell’accordo i nuovi gestori hanno accettato di ospitare gratuitamente i 35 bambini di Aubam e i 15 “figli del sindaco”.

Una nuova spiaggia a disposizione di Busto Arsizio

Attualmente la struttura, donata dalla famiglia Borri al Comune nel 1953, può ospitare fino a 100 ospiti per turno (compresi educatori e personale dipendente). Il Comune è anche titolare della concessione demaniale marittima di una spiaggia ubicata presso la “passeggiata Ciccione”, la cui licenza è estesa fino al 31.12.2033.

Il concessionario potrà offrire soggiorni settimanali e/o di varia durata rispettando le finalità indicate negli atti notarili del 1953 e nel 2011 e nelle linee di indirizzo definite dalla Giunta Comunale di recente, in cui si dispone che, oltre all’accoglienza e all’assistenza dei bambini della Città di Busto Arsizio, sia possibile l’utilizzo della Colonia anche “per ulteriori scopi sociali, quali il soggiorno a favore di anziani o di persone diversamente abili, senza però limitare il diritto all’utilizzo della Colonia a favore dei bambini della Città di Busto Arsizio”.

Il mare a portata di tasche per i residenti a Busto Arsizio

Il gestore dovrà applicare una tariffa pro-capite fissa pari a € 381,00 oltre IVA a settimana comprensiva di mezza pensione per i minori e le famiglie residenti nel Comune di Busto Arsizio e garantire loro qualche beneficio ulteriore, come l’azzeramento del costo per lettini ed ombrelloni in spiaggia oppure il servizio di pensione completa per i bambini alla stessa tariffa prevista per la mezza pensione. Per i non residenti nel Comune di Busto Arsizio il concessionario potrà applicare tariffe maggiorate. E’ possibile organizzare il soggiorno contattando Andrea Rapa al numero 3758070746.

Da mercoledì arriveranno i bambini di Chernobyl

La Colonia ospiterà da domani, 3 luglio, per due settimane 35 bambini di Chernobyl ospitati dalle famiglie della città, grazie all’impegno di Antonio Tosi e del vicepresidente Massimo Ripamonti dell’associazione Aubam di Busto Arsizio: «I bambini sono già in viaggio da ieri sera e arriveranno a Lampugnano nelle prossime ore. Li saluteremo e poi partiranno per Alassio dove potranno godere di questo luogo che è ancora nella memoria di tanti bustocchi. Io stesso sono cresciuto lì» e anche l’assessore Paola Reguzzoni.

Poi toccherà ai figli del sindaco

A luglio, il concessionario dovrà inoltre organizzare, senza alcun costo a carico dell’Amministrazione, soggiorni climatici per 15 minori inviati dall’ufficio Servizi Sociali che prevedano la presenza 24h su 24h di educatori, il viaggio, vitto, alloggio ed attività varie da svolgersi all’interno della struttura.

Il project financing per una ristrutturazione completa

Per l’amministrazione il futuro della colonia di Alassio è da inquadrare nell’intervento di un privato che possa operare in regime di project financing, mantenendo sempre fede alle finalità sociali espresse dalla famiglia Borri: «Da qui a due anni creeremo il progetto per una ristrutturazione completa della colonia in modo da poterla far vivere anche per un periodo più lungo rispetto all’estate. Per farlo, però, ci sarà bisogno di un privato che si assuma i costi dei lavori e la successiva gestione» – ha concluso l’assessore Reguzzoni.