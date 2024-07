Dodici infermieri in formazione dal Sudamerica a Varese per un semestre di tirocinio nelle RSA

Sono arrivati a Varese i primi dodici studenti di infermieristica provenienti da tre atenei del Sudamerica. A Palazzo Estense di Varese, questa mattina, è stato dato il via al progetto Magellano Student, versione formativa di quello “Professional” che porta personale già preparato nelle corsie degli ospedali dell’Asst Sette Laghi.

«Il problema della scarsità di operatori è molto importante per la sanità italiana tutta e quindi la nostra idea è di reclutare professionisti che abbiano voglia di venire nelle nostre strutture. Con il progetto Magellano vogliamo sostenere questi futuri professionisti ancor prima di laurearsi, in modo tale che possano venire a specializzarsi in italia e tornare in patria con una conoscenza dell’italiano creata sul campo e un’esperienza diretta sulle nostre strutture. Questo ci aiuta perchè invoglia anche le università estere ad inserire nel loro percorso di studi corsi di italiano». Così Daniela Pomarolli, responsabile dell’International Recruitment di Openjobmetis ha chiarito il senso di un progetto che vede collaborare anche il Centro Gulliver , l’Università dell’Insubria e il Comune di Varese.

I dodici studenti frequenteranno un semestre del loro percorso accademico in Lombardia: dopo un primo mese di formazione residenziale presso il Centro Gulliver, durante il quale alloggeranno al Campus Cascina Tagliata, svolgeranno nei successivi quattro mesi un’esperienza formazione sul campo, distribuiti in sei RSA della Lombardia e nelle due comunità psichiatriche di Gulliver a Cantello. Per tutta la durata della loro permanenza avranno anche la possibilità di partecipare ad un corso di formazione online, tenuto dal Prof. Fabio Angeli e da altri docenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Insubria.

L’idea è quella di dare vita a una sorta di “Erasmus transoceanico” dando la possibilità agli iscritti delle università latino-americane di effettuare un semestre presso il corrispondente corso di laurea dell’Università dell’Insubria, secondo modalità della movilidad estudiantil.

A fare gli onori di casa il sindaco di Varese Davide Galimberti che ha dato loro il benvenuto: «Il Comune farà la propria parte per supportare il sistema così da dare risposte concrete ai bisogni reali in sanità»

Emilio Curtò, presidente del Centro Gulliver ha messo l’accento sul valore della rete che si è così formata: «Renderemo piacevole il soggiorno di questi giovani laureandi, che affronteranno differenze di cultura e stile di vita. Gulliver è onorato di collaborare a questo progetto».

Il progetto è stato elaborato congiuntamente dal Dipartimento di Medicina ed Innovazione Tecnologica dell’Università dell’Insubria, diretto dal Prof. Giulio Carcano, del quale fa parte il Corso di Laurea in Infermieristica, diretto dal Prof. Fabio Angeli e dal Centro Gulliver di Varese, sotto la guida del Presidente Emilio Curtò e del Direttore Maria Raffaella Valenti. Alla progettazione ha fornito un input importante il Dott. Guido Bonoldi, Consigliere del Comune di Varese con delega alla sanità. Il Progetto Magellano può contare anche sul supporto come Main Partner dell’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis SpA attraverso il suo Hub International Recruitment, diretto da Daniela Pomarolli.

LE UNIVERSITÀ SUDAMERICANE CONVENZIONATE

Le università sudamericane con le quali l’Università dell’Insubria ed il Centro Gulliver hanno firmato accordi di collaborazione sono le seguenti: – l’Università Cattolica Sedes Sapientiae (UCSS) di Lima in Perù, che conta con quattro sedi di Infermieristica, dove studiano attualmente 2000 studenti (da notare che in Perù il corso di laurea di infermieristica dura cinque anni);

•⁠ ⁠l’Università Nazionale di Asunción (UNA), in Paraguay, che ha quattro diverse sedi di Infermieristica ed un numero di studenti che le stanno frequentando pari a 1530 (il corso di laurea in infermieristica in Paraguay dura quattro anni, ma quello della UNA prevede anche un quinto anno di tirocinio);

•⁠ ⁠l’Università Nazionale di Villarrica del Espiritu Santo (UNVES), in Paraguay, che ha una sola sede di infermieristica, che è frequentata da 270 studenti.

GLI STUDENTI

Gli studenti che partecipano al programma Magellano sono:

•⁠ ⁠Dal Perù: Maria Laura Canepa, Vilma Romero, Gabriela Gutierrez, Milena Moreno e Sherley Rosas;

•⁠ ⁠Dal Paraguay: Alex Bareiro, Emilio Caceres, Yennifer Leon, Lujan Vazquez, Librada Cristaldo, Mabel Falleau, Yessica Benitez.

LE RSA CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO

Le RSA, afferenti ad UNEBA Lombardia, che sono coinvolte nel progetto sono le seguenti:

Maria Immacolata di Varese, Fondazione Menotti di Cadegliano-Viconago, Istituto Palazzolo di Cantello, Residenza Villa Arcadia di Bareggio (MI), Istituto Vismara-De Petri di San Bassano (CR) e Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi di Bagolino (BS). Ad esse vanno aggiunte le due comunità psichiatriche di Gulliver.

I centri di formazione, oltre ad accogliere gli studenti, fornendo loro vitto ed alloggio, metteranno a disposizione degli stagisti anche una somma di 800 euro.