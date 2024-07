La Notte Bianca a Caronno Pertusella: un evento sotto le stelle

Organizzata in collaborazione con il Comune di Caronno Pertusella, Pro Loco e il Distretto del Commercio, questa serata promette di essere un’esperienza indimenticabile per residenti e visitatori

Il 6 luglio Caronno Pertusella si prepara a brillare con la tanto attesa “Mezzanotte Bianca”. Organizzata in collaborazione con il Comune di Caronno Pertusella, Pro Loco e il Distretto del Commercio, questa serata promette di essere un’esperienza indimenticabile per residenti e visitatori.

A partire dalle 17:00, le strade di Via Adua, Via Dante e Corso della Vittoria si animeranno con una serie di attività per tutte le età. Sarà una serata all’insegna del divertimento, della cultura e della buona cucina.

Un Programma Ricco di Eventi

La “Mezzanotte Bianca” offrirà un’ampia varietà di intrattenimenti:

Mercatini: Una selezione di stand dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali, locali e tanto altro.

Musica: Artisti locali e band allieteranno la serata con le loro performance.

Animazione per bambini: Spettacoli e giochi pensati appositamente per i più piccoli.

Giochi di una volta: Un tuffo nel passato con giochi tradizionali che faranno divertire grandi e piccini.

Buona Cucina: Stand gastronomici offriranno delizie culinarie per tutti i gusti.

Inaugurazione della Panchina Artistica

Un momento speciale della serata sarà alle 21:30, con l’inaugurazione di una nuova panchina artistica realizzata dall’associazione “Giocare con l’Arte”. Questa panchina non sarà solo un luogo dove sedersi, ma un’opera d’arte che arricchirà il paesaggio urbano di Caronno Pertusella.