La stagione della Openjobmetis scatta da Brescia: subito sfida con Ferrero

Prenderà il via dal PalA2a di Brescia il cammino della Openjobmetis Varese nel campionato di Serie A 2024-25. Poco dopo le 11 di oggi – lunedì 29 luglio – la Legabasket ha diffuso il calendario stagionale: alla prima giornata (domenica 29 settembre) i biancorossi faranno visita alla Germani e troveranno subito sulla propria strada Giancarlo Ferrero, amato ex capitano che è stato ingaggiato dalla Leonessa.

L’esordio casalingo della squadra di Herman Mandole avverrà la domenica seguente: a Masnago arriverà la Bertram Tortona di coach De Raffaele mentre nel terzo turno sarà nuova trasferta sul campo di Trento (con in panchina l’altro ex, Galbiati). Poi doppio turno interno contro la neopromossa Trapani e Pistoia. Sesta giornata a Trieste contro Colbey Ross e Markel Brown e quindi, al settimo turno, alla Itelyum Arena arriverà la Virtus Bologna. L’altra grande favorita, Milano, farà visita alla Openjobmetis il 15 dicembre (11a giornata), ovvero dopo gli incontri con Scafati (fuori), Venezia (casa) e Cremona (fuori). L’andata terminerà con, nell’ordine, Reggio Emilia, Napoli, Sassari e Treviso (quest’ultima il 12 gennaio).

Anche quest’anno sarà utilizzato il calendario asimmetrico quindi con il girone di ritorno differente rispetto a quello di andata, quindi si ripartirà il 19 gennaio sul campo di Pistoia. Il ritorno di Ferrero a Masnago con Brescia sarà al secondo turno (26 gennaio) mentre il 2 febbraio sarà derby al Forum di Assago. La trasferta a Bologna sarà invece alla terz’ultima di campionato, il 27 aprile; chiusura a Venezia nella “data santa” dell’11 maggio.

Durante il periodo natalizio la Serie A Unipol scenderà in campo con due turni posizionati domenica 22 e domenica 29 dicembre: non ci sarà quindi la partita di Santo Stefano che per tanti anni ha caratterizzato il calendario.

Resta immutato il format dei playoff scudetto, che si disputeranno con serie al meglio delle cinque partite. Le date verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

In stagione sono previste due finestre dedicate alle attività delle Nazionali e in particolare alla disputa di partite valide per la qualificazione ad EuroBasket 2025: la prima a metà novembre e la seconda a fine febbraio dopo la Frecciarossa Final Eight 2025 (che si giocherà ancora a Torino tra il 12 e il 16 febbraio).

