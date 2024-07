Notte movimentata, urla e sgommate in centro a Luino

Diverse pattuglie, fino a cinque in contemporanea impegnate per sorvegliare l’estate del capoluogo lacustre specialmente in questa stagione con folte presenze di villeggianti, visitatori e turisti di giornata.

Un impegno costante sul territorio che vede impegnate le forze di polizia e i carabinieri – che in città hanno una caserma comando compagnia – che funge da risposta ad anche alcuni episodi di intemperanza giovanile che si sono verificati nel centro della città, in particolare nel parcheggio “ex Svit“ dove nella notte fra sabato e domenica sono stati segnalati schiamazzi e auto in forte accelerazione con all’interno conducenti e passeggeri intenti ad urlare a squarciagola.

Un fatto che ha preoccupato non poco alcuni residenti che sui social hanno dato adito alle più svariate ipotesi. In realtà non vi sono particolari episodi degni di rilevanza penale (se non, forse, il disturbo del riposo, che è perseguibile su querela di parte, contravvenzione che prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 309 euro, oltre alle sanzioni da codice della strada) fra quelli registrati dall’Arma, anche se è confermata una certa vivacità in questi giorni di vera estate fra i giovani che popolano la notte della località rivierasca.

Una guardia che le autorità tengono alta, e che non riguarda solo Luino: è di oggi la notizia di fatti più gravi, culminati con veri e propri vandalismi a Induno Olona dove alcune località del centro sono state imbrattate. Ben più grave, sempre in Valceresio, i preparativi per un duello stile cavalleria rusticana fra due gruppi distinti di ragazzi, molti dei quali minori, che si sarebbe dovuto tenere ad Arcisate qualche giorno fa ma impedito con l’arrivo delle auto di servizio della polizia di stato e l’intervento degli agenti della squadra Mobile di Varese: due denunce e sequestro di passamontagna e coltelli.