“Serie A a rischio”. La Virtus a Gallarate rilancia l’appello a Magrini a sedersi intorno a un tavolo

«La serie A è a rischio» dicono quelli della Virtus Gallarate, società di ginnastica che si allena alla palestra del Gadda-Rosselli, ai Ronchi di Gallarate. La Provincia – ente proprietario – ridurrà le ore e secondo i vertici del sodalizio sportivo questa riduzione rischia di avere un impatto irrecuperabile.

Dopo la prima denuncia del consigliere provinciale (di FdI) Marco Colombo, il presidente della Provincia Marco Magrini ha voluto tranquillizzare e chiarire: «Possiamo quasi soddisfare completamente la richiesta della Virtus, mancheranno solo tre ore settimanali su un totale di sei giorni di utilizzo. Stiamo cercando di recuperare alcune ore mediante il consueto dialogo operato con le istituzioni scolastiche».

«Ringrazio il presidente Magrini per averci dato una risposta. Il presidente dice che la serie A non è a rischio perché abbiamo disponibilità della palestra, ma noi in ogni caso siamo in competizione con società che hanno sette ore di allenamento al giorno» replicano dalla società. «Noi ne chiediamo quattro al giorno, ma non ne abbiamo mai avute quattro “piene”: per due giorni settimanali, per esigenze scolastica, si trattava di un orario ridotto di 2,5 ore. Adesso altri due giorni sarebbero ridotti a due ore. Questo, appunto, rischia di mettere a rischio al serie A».

L’invito a Magrini è di riaprire il confronto, «sederci tutti insieme al tavolo e verificare insieme», dice Marco Colombo di FdI, che ha richiamato la necessità di una decisione politica chiara da parte dei vertici della Provincia.

Dal canto suo la Virtus dice di essere pronta a collaborare con altre realtà: «Noi non vogliamo assolutamente che altre società siano escluse. Noi abbiamo bisogno di quell’impianto ma ci siamo offerti di dare la palestra Virtus all’altra società, anche gratuitamente, anche se finora non abbiamo avuto collaborazione». «Noi diamo anche in affitto la palestra al Cfp della Provincia, abbiamo sempre collaborato con la Provincia