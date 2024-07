Sofia Mason eletta lanuova portavoce di Possibile Varese

Il comitato Rosa Parks di Possibile Varese si è riunito domenica 7 luglio per rinnovare la carica di portavoce del comitato; i portavoce uscenti, Marco Berteotti e Elena Gamba, hanno deciso di non rinnovare la loro candidatura, il primo per limiti di mandato, l’altra per motivi personali.

La candidatura di Sofia Mason è stata accolta molto positivamente da tutti i presenti e votata in modo unanime dai partecipanti.

La nuova portavoce è iscritta a Possibile dal 2015, anno della sua stessa fondazione, e ha partecipato in modo attivo alle numerose iniziative proposte e organizzate dal comitato, come i banchetti di raccolta firme organizzati in tutta la provincia su svariati temi (abolizione Jobs Act, fine vita, cannabis legale, etc.), una “colletta” di libri per i centri di accoglienza per migranti oltre alle serate organizzate in tutta la provincia su svariati temi (ospedale unico, Malpensa, etc.).

“Ringrazio i miei compagni di Possibile per la fiducia riposta nella mia elezione a portavoce”, dichiara la neo-eletta, “e non vedo l’ora di immergermi nell’attualità politica locale, a partire dalla proposta di intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Berlusconi, che riteniamo fuori luogo e inopportuna, rispetto alle reali priorità del sito, quali la precarietà dei posti di lavoro dell’aeroporto, l’inquinamento ambientale e acustico con le conseguenze negative sulla salute della popolazione e il progetto di espansione che continua lo scellerato consumo di territorio della nostra zona.”

Walter Girardi ha ringraziato i portavoce uscenti a nome del direttivo nazionale del partito per il lavoro svolto durante il loro mandato, affrontando elezioni comunali, regionali, nazionali ed europee.

Il comitato tutto rivolge alla nuova portavoce i suoi migliori auguri di buon lavoro.

Marco Berteotti (uscente)

Elena Gamba (uscente)

Sofia Mason

Portavoce di Varese Possibile