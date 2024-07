Sole e fulmini, un fine settimana turbolento sui cieli del Varesotto

Bello sì, ma fino a venerdì. Perché poi torna l’instabilità che porterà rovesci anche di origine temporalesca sui cieli del Varesotto.

Spiega il Centro geofisico prealpino: “L’anticiclone risale dal Mediterraneo occidentale favorendo oggi bel tempo estivo ma andrà indebolendosi nel fine settimana per l’avanzare di una perturbazione sull’Europa occidentale che determinerà un aumento dell’instabilità. L’alta pressione riprenderà vigore all’inizio della prossima settimana associata a tempo nuovamente più stabile.“

LE PREVISIONI

Venerdì “soleggiato su tutta la regione con solo qualche cumulo sui rilievi e dal pomeriggio passaggi di innocue velature. Precipitazioni assenti“.

Sabato “abbastanza soleggiato al mattino ma a partire da Piemonte e Lombardia occidentale via via maggiore nuvolosità che potrà portare alcuni rovesci o temporali in particolare la sera su Verbano e Lario. Fenomeni possibili ma meno frequenti sull’alta pianura.“

Domenica: “Solo in parte soleggiato con nuvolosità spesso estesa, specialmente sul Piemonte e lungo i rilievi. Al mattino qualche goccia perlopiù in montagna poi rovesci sparsi e temporali nel pomeriggio anche sulle zone pianeggianti“.

TENDENZA

Lunedì 8 luglio: in mattinata banchi nuvolosi irregolari in dissolvimento poi tempo più soleggiato con solo qualche cumulo pomeridiano sui monti. Martedì 9: prosegue tempo il bel tempo, soleggiato e caldo. Qualche nuvola cumuliforme sui rilievi ma asciutto.