Sulla provincia di Varese una settimana di pieno sole

«Graduale aumento della pressione atmosferica con un promontorio anticiclonico che si rinforza sul Mediterraneo e la Penisola iberica. Correnti da NW raggiungono la regione Padano-Alpina e mantengono il tempo stabile con giornate soleggiate e asciutte»: è questo il quadro offerto dal centro geofisico prealpino che spiega cosa succederà nella settimana che stiamo affrontando dal punto di vista meteo.

Le previsioni parlano di giornate assolate con qualche incertezza dovuta a qualche piovasco, ma in montagna. Giornate fotocopia si accennava, come quella di lunedì: «Ben soleggiato. Isolati cumuli nel pomeriggio sulla fascia alpina. Asciutto. Temperature in lieve aumento»; martedì «soleggiato con qualche passaggio nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio soleggiato e a tratti ventilato. Asciutto o qualche piovasco in montagna. Temperature massime in lieve calo»; mercoledì «nuvolosità irregolare al mattino, poi soleggiato. Ventilato sulla fascia alpina Asciutto. Temperature senza variazioni o in lieve diminuzione».

Per i giorni a venire, cioè quelli che portano verso il fine settimana «Giovedì 25 e venerdì 26 luglio: soleggiato su tutta la regione. Cumuli nel pomeriggio. Asciutto o rari piovaschi in montagna. Temperature in lieve diminuzione».