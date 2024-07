Varese Summer Festival: biglietti a prezzi agevolati per i residenti varesini under 30

Prezzi agevolati per gli under 30. Il Varese Summer Festival, il festival di musica e teatro ai Giardini Estensi di Varese dal 14 al 28 luglio 2024, riserva sconti sul biglietto del 30% dedicati al pubblico più giovane, con l’intento di rendere ancora più accessibile il ricco programma della manifestazione.

La promozione per il pubblico più giovane di un’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura su invito dei Consiglieri comunali Giacomo Fisco e Matteo Capriolo, e accolta da Ad Management, soggetto organizzatore della rassegna in collaborazione con il Comune di Varese.

I cittadini e le cittadine residenti a Varese e al di sotto dei trent’anni di età potranno dunque acquistare i biglietti ai singoli spettacoli, in base ai posti disponibili, con una riduzione del 30%. Il biglietto ridotto potrà essere acquistato solo la sera stessa dell’evento direttamente in biglietteria, all’ingresso di Palazzo Estense in via Sacco, a partire dalle ore 18.

Tutte le informazioni sugli spettacoli sono sul sito varesesummerfestival.it/