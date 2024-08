Alla Brunella mezzi in azione per liberare la chiesa dagli alberi abbattuti dalla tempesta di luglio

Sono iniziati i lavori per liberare la chiesa della Brunella a Varese dagli alberi abbattuti dalla tempesta dello scorso 12 luglio. Diversi i mezzi impegnati nelle operazioni che causano dei disagi alla circolazione su via Crispi. Le piante vengono recuperate, raddrizzate e adagiate sul sagrato per poi essere sezionate per essere caricate sui mezzi e trasportate via.

Le piante ad alto fusto all’interno dell’area laterale alla chiesa non avevano retto la forza dei venti rovinando a terra o, in molti casi, appoggiandosi alla parete della chiesa.