Cervo cade in una piscina in disuso a Colmegna: lo salvano i vigili del fuoco

Cade in una piscina in disuso e si salva solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Protagonista di questa avventura a lieto fine un cervo.

Tutto è accaduto ieri pomeriggio, mercoledì 21 agosto, attorno alle ore 15:30: i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Luino, in località Colmegna per soccorrere un cervo rimasto bloccato all’interno di una piscina in disuso.

L’animale, visibilmente spaventato e stremato, non riusciva ad uscire dalla vasca. I vigili del fuoco, con grande pazienza e delicatezza, si sono avvicinati al cervo e utilizzando alcune corde sono riusciti ad aiutare l’ungulato che con le poche forze rimaste si è spinto fuori restando sdraiato per qualche minuto sul bordo per riprendere le forze prima di alzarsi e sparire nel bosco