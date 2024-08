Il Comune di Busto Arsizio su whatsapp piace anche ai non vedenti

Continua a raccogliere consensi il servizio “BA Informa” che permette ai cittadini di essere sempre aggiornati sulle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale direttamente sugli smartphone, tramite l’applicazione WhatsApp.

E non è solo una questione di numeri (gli iscritti sono quasi 5.300), ma anche di parole. Nei giorni scorsi, il sindaco Emanuele Antonelli ha ricevuto una mail molto significativa che dimostra il successo ottenuto dal servizio e soprattutto la sua utilità, anche tra le persone più fragili. Il messaggio mette in evidenza inoltre che Ba Informa può essere considerato come uno strumento di inclusione sociale.

Scrive infatti il signor E.B. non vedente residente in città: “Criticare è sempre più facile che riconoscere gli operati di coloro che si adoperano per la cittadinanza. Ho installato sul mio cellulare la vostra app di informazione “ba”, che ho provveduto a divulgare a tutte le persone di mia conoscenza, ciechi ed ipovedenti, residenti in città. L’applicazione semplice e comoda risulta di facile lettura poiché è accessibile completamente alle persone con disabilità visiva. Facendomi portavoce dei ciechi ed ipovedenti di Busto Arsizio desidero ringraziare, anche a nome loro, tutti gli operatori del settore che ci aggiornano in tempo reale di quanto accade sul nostro territorio venendo così a colmare quel vuoto che involontariamente si era creato per mancanza di informazioni per le persone più fragili in quanto non sempre i siti internet sono accessibili a tutti”.

L’amministrazione ricorda che oltre a messaggi su eventi e attività, tramite BA Informa i cittadini possono ricevere informazioni sui servizi comunali, sulle variazioni viabilistiche, su eventuali allerte ed emergenze in maniera tempestiva e immediata.

Si tratta di un servizio gratuito, attivabile in pochissimi, semplici passaggi:

– salvare in rubrica il numero di telefono +39 3440769992

– una volta aperta la chat, scrivere il messaggio “Attiva”

– rispondere Sì al messaggio automatico per aderire al servizio

(Info: https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/aree-tematiche/servizi-on-line/ba-informa).

Per informazioni e per chiedere supporto per l’adesione al servizio, che è attivo anche sulla piattaforma Telegram, basta chiamare i numeri 0331 390265 o 0331 390309.