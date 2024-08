Il gruppo #luinesi contesta il parcheggio riservato ai bus turistici, Palazzo Serbelloni risponde

«A distanza di oltre un anno dalla delibera, dalla sottoscrizione dei comodati con i proprietari e dall’investimento di decine di migliaia di euro dei luinesi per la sistemazione delle aree di via Copelli ci ritroviamo con i bus turistici posteggiati in viale dante e con il parcheggio di Voldomino completamente vuoto. Pensiamo sia doveroso dare delle spiegazioni serie alla cittadinanza».

Con queste parole, il consigliere dei #luinesi, Davide Cataldo, ha chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale riguardo alla decisione di spostare temporaneamente i bus turistici nel parcheggio del porto Lido di Luino e le auto nel campo sportivo a 500 metri di distanza.

«Sono certo – continua Cataldo – che l’amministrazione abbia valide motivazioni per il mancato utilizzo nonostante la sistemazione delle aree a proprio carico, ma ritengo urgente che vengano fornite alla cittadinanza valide spiegazioni nel merito».

A fornire chiarimenti a nome dell’amministrazione comunale è la comandante Elvira Ippoliti. La decisione, come noto, è temporanea e mira a ottimizzare l’afflusso dei turisti in città durante queste settimane in cui sono in corso lavori tra piazza Risorgimento e via Battisti, rendendo impossibile lo scarico. Questo è il punto centrale della risposta della comandante Ippoliti.

«Per il periodo di chiusura al transito veicolare di Via Cesare Battisti dal 31 luglio al 4 settembre 2024 causa lavori di ripristino del porfido che non potevano essere effettuati in altri periodi a causa della complessità dei lavori che hanno interessato la Città di Luino a seguito dell’espletamento dell’appalto per la nuova fognatura, è stato deciso come come segue:

– occorre premettere che la criticità nei giorni di mercato non è dovuta solo al transito degli autobus ma anche alle loro fermate per lo scarico e il carico delle persone che di solito sono effettuate in Piazza Risorgimento;

– abbiamo riservato agli autobus turistici il parcheggio presso il porto lido/porto nuovo e l’area del vecchio campo sportivo ai turisti e alla cittadinanza che altrimenti si sarebbero riversati in Via XXV Aprile in cerca di parcheggio;

– per lo stesso periodo abbiamo incrementato il numero degli agenti in servizio al mattino attingendo dagli agenti in turno nel pomeriggio;

– da mercoledì 31 luglio abbiamo avvisato gli autisti degli autobus turistici delle criticità che avrebbero riscontrato nel percorrere Via XXV Aprile per raggiungere Piazza Risorgimento, dal 31 luglio al 4 settembre;

– presso il porto lido/porto due persone sono presenti con il compito di assistere nelle manovre di parcheggio, gli autobus turistici in modo tale che possano agevolmente fare manovra in ingresso e in uscita;

– nella giornata di mercoledì 7 agosto 2024 – n. 8 autobus hanno “approfittato” del parcheggio messo loro a disposizione e i loro clienti sono scesi e saliti nella medesima area – n. 3 autobus turistici hanno preferito dirigersi al ristorante Monte Sole – n. 2 autobus turistici hanno preferito dirigersi al parcheggio della Unes di Germignaga – n. 1 bus turistico ha preferito fermarsi in Via Lugano presso “Le Betulle”;

– gli agenti della Polizia Locale sono stati stanziali alla Rotonda Alessandrini (ulivo) – all’intersezione di Via Lido con Viale Dante e in Piazza Marconi – e hanno perlustrato le strade cittadine per verificare eventuali soste irregolari e intercettare eventuali autobus turistici per indirizzarli nell’area messa a disposizione sul lungolago ed evitare la loro circolazione in direzione di Via XXV Aprile e congestionare maggiormente il traffico che ovviamente a causa della chiusura di Via Cesare Battisti, si riversa tutto in Via XXV Aprile;

Nella giornata di mercoledì 7 agosto si è verificato comunque un flusso permanente di veicoli da Via XXV Aprile verso la stazione ferroviaria – Viale Amendola e in Viale Dante – in direzione di Maccagno e Fornasette ma che, ovviamente, la presenza degli autobus turistici avrebbe reso ancora più caotico e rallentato.

Non è nelle intenzioni di questa amministrazione impedire la sosta dei veicoli presso l’area di Via Copelli che è, e rimane a disposizione di tutta la cittadinanza.

La domanda potrebbe a questo punto essere: perché non li avete indirizzati in Via Copelli facendo loro percorrere Via Don Folli? Semplice, perchè al mattino il flusso dei turisti è compreso tra le 8,00 e le 11,00 e gli agenti di Polizia Locale avrebbero “forse” potuto intercettarli e fargli percorrere Via Don Folli, ma al pomeriggio gli stessi veicoli partono in orari più disparati conseguentemente non avremmo potuto essere presenti per indirizzarli in Via Don Folli ed impedire loro di percorrere Via XXV Aprile – fatto questo – assolutamente da evitare per il flusso di traffico appena sopra evidenziato. E non meno importante è che gli Agenti di Polizia Locale il mercoledì pomeriggio, sono TUTTI impegnati con le operazioni di sgombero e pulizia delle aree mercatali.

Anche l’idea di indirizzare i veicoli in Via Copelli con una cartellonistica stradale, non sarebbe stata sufficiente per non congestionare il traffico perché, nella maggior parte dei casi, non è rispettata dagli utenti della strada e conseguentemente molti veicoli in cerca di parcheggio e molti autobus turistici, si sarebbero riversati comunque in Via XXV Aprile.

La soluzione più logica è stata quella di intercettarli e invitarli a parcheggiare sul lungolago in modo tale da impedire la percorrenza degli stessi sulle strade già congestionate dal traffico ( Via XXV Aprile, Piazza Marconi, Viale Amendola, Viale Dante).

Preme sottolineare che la soluzione di riservare il parcheggio per gli autobus turistici presso il porto lido/porto nuovo e di riservare il vecchio campo sportivo ai veicoli è strettamente legata alla chiusura di Via Battisti

Comando Polizia Locale Luino

Comm. Elvira Ippoliti».