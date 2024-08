Le chiusure sull’A8 Milano – Varese tra Castronno e Solbiate Arno

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Gallarate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno; per i veicoli con peso superiore ai 35 quintali, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SP26 verso Varese, per poi rientrare in A8 a Solbiate Arno.