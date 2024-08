Matricola Day per scoprire la LIUC

Matricola Day per gli iscritti alle lauree triennali e magistrali con due momenti dedicati – martedì 17 e mercoledì 18 settembre 2024 – per iniziare a conoscersi e familiarizzare con l’ambiente universitario.

Il giorno dopo l’inizio delle lezioni, la LIUC chiama a raccolta le sue matricole e propone un pomeriggio di incontro, alla presenza delle associazioni, dei gruppi studenteschi e di LIUC Sport che si presenteranno ai nuovi iscritti.

martedì 17 settembre – lauree Triennali

A partire dalle 14.30, divisi in squadre, tutti gli studenti potranno partecipare a Smart tour LIUC, il tour interattivo dell’Università da intraprendere mediante una simpatica App multilingue, con punti da incamerare per arrivare sul podio nella classifica finale. Sono previsti premi per le prime 3 squadre classificate.

mercoledì 18 settembre – lauree Magistrali

In i-FAB, dalle 17.00, l’occasione di un confronto anticonvenzionale con i docenti e i direttori delle Scuole di Economia e di Ingegneria nel corso di un aperitivo a cui prenderà parte anche Alessio Agostinelli, laureato LIUC con un’esperienza lavorativa molto interessante. Partner in EY Strategy, società di consulenza, Agostinelli saprà essere fonte di ispirazione per le matricole magistrali che ascolteranno senz’altro con interesse la sua storia.

In biblioteca LIUC

In entrambi i giorni, tutte le matricole avranno modo di visitare la mostra “Studiare nella bellezza: tesori architettonici alla LIUC”, un bel viaggio attraverso la conoscenza di Aldo Rossi, uno degli architetti e designer più significativi della nostra storia, primo italiano ad aver vinto nel 1990 il Pritzker Prize, il premio più prestigioso al mondo per l’architettura. Lui è l’autore del recupero e della riconversione dell’area industriale dell’ex Cotonificio Cantoni dove sorge ora l’Università.

Basterà andare in biblioteca per essere guidati a scoprire questo pezzo di storia della LIUC.