“Musiche da Oscar!” nella piazzetta di Luvinate

Archiviato il successo del primo appuntamento dove Auriga Teatro ha divertito e coinvolto il numerosissimi pubblico, MusiQuartet si appresta ad una nuova imperdibile serata.

Sabato 24 agosto, presso la piazzetta del municipio di Luvinate, il quartetto dell’Associazione MusicArte, si esibirà in “Musiche da Oscar!”. Il programma prevede infatti l’esecuzione di celebri colonne sonore di film dal 1939 ad oggi, tutte vincitrici del più importante premio cinematografico. “Sarà davvero un viaggio nel tempo e nei ricordi!” dice Roberto Scordia, direttore artistico della rassegna luvinatese, nonché uno dei componenti di MusiQuartet “Le musiche che eseguiremo faranno vivere al pubblico quasi un secolo di cinematografia. Ascolteremo Over the rainbow dal celebre film Il mago di Oz del 1939, per arrivare alle musiche de Il signore degli anelli, Momenti di gloria, Titanic e molti altri, ma non sarà solo una serata di ascolto, perché la musica ha il potere di far rivivere i sentimenti, le mille emozioni col solo ascolto di poche note!”

“È davvero un piacere suonare con i miei colleghi di MusiQuartet, Doriano Di Domenico è stato per anni mio allievo, ed oggi ha già quattro lauree tra violino e viola, Martina Raschetti e Marta Salvi sono tra i migliori docenti che abbiamo in Accademia…da poco più di un anno che suoniamo insieme e ci siamo già esibiti tantissimo tra Italia e Svizzera, anche per prestigiosi enti come Unione Musicale di Torino! A settembre suoneremo anche per “Verdi off” del Teatro Regio di Parma!”

Appuntamento quindi imperdibile quello di sabato 24 agosto alle 21 nella piazzetta del Comune di Luvinate, ingresso come sempre libero e gratuito, ulteriori informazioni su www.musicarteclassica.it