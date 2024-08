“Pagine in costruzione. Laboratori per esplorare e creare libri insieme” è il titolo del progetto che guida le iniziative estive della Biblioteca civica di Azzate.

Si tratta di una serie di laboratori e incontri rivolti all’intera comunità, alle realtà limitrofe e a tutte le fasce d’età, con particolare attenzione a bambini e ragazzi. L’intento è promuovere la lettura e proporre il libro come potente strumento di aggregazione e creazione di comunità.

Nell’ottica del progetto, il libro è inteso innanzitutto come oggetto, da esplorare e conoscere ma anche da costruire: «Fare libri a mano, secondo diverse tecniche e materiali, è un mezzo di espressione di grande ricchezza e versatilità, che parte dall’indagine personale per farsi strumento comunicativo accessibile e immediato, un contenitore di storie e di metafore da condividere con gli altri in una prospettiva di crescita collettiva», spiega il bibliotecario, Paolo Colombo.

Si prevede una mostra finale come momento di restituzione e condivisione con il pubblico dei lavori prodotti durante i laboratori previsti dal progetto, secondo un’idea di circolarità virtuosa tra Biblioteca e cittadinanza, libri e lettori, tra individuo e comunità.

I prossimi appuntamenti, a settembre, sono dedicati agli adolescenti:

– un laboratorio di serigrafia per ragazze e ragazzi dai 15 ai 20 anni (7 settembre)

– un breve corso di rilegatura per la fascia 11-14 anni (21 settembre)

Tutti i laboratori sono gratuiti, grazie al contributo ottenuto dal progetto, selezionato tra i vincitori del bando “Avviso Unico Cultura 2024” di Regione Lombardia.

La prenotazione è comunque sempre obbligatoria, scrivendo a biblioteca@comune.azzate.va.it oppure telefonando allo 0332 455426.