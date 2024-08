Palloncini bianchi e la sua musica rap. A Busto Arsizio l’ultimo saluto a Lorys Bellapianta

Lorys Bellapianta è stato salutato per l’ultima volta con una nuvola di palloncini bianchi e da una canzone rap (scritta da lui) che ha risuonato nel piazzale della chiesa dallo stereo della sua fiat Punto. Si sono svolte questa mattina, lunedì, le esequie del giovane di 19 anni di Busto Arsizio morto in un tragico incidente stradale in Puglia, dove era in vacanza, lo scorso 12 agosto mentre passava una serata con gli amici.

Sono stati tanti gli amici e i parenti che hanno voluto portare l’ultimo saluto al giovane che solo tre settimane fa aveva perso il padre Luigi. Le lacrime della mamma e dei fratelli hanno riempito la chiesa del Redentore, non lontano dalla via Rossini in cui lui e la sua famiglia vivevano.

Nelle parole del parroco la necessità di affidarsi a Dio in questi momenti così difficili: «È difficile conoscere la profondità del dolore di una madre che perde il proprio figlio – ha detto rivolgendosi alla donna distrutta dalla doppia perdita -. Questo vuoto deve essere un insegnamento per tutti per i giovani che non devono cedere e per tutti noi che non dobbiamo smettere di cercare Dio. Nell’attesa di poter riabbracciare Lorys ai famigliari bisogna stare vicino in silenzio perchè le parole non leniscono fino in fondo il dolore del vostro smattimento»

Al termine della cerimonia funebre sono stati i fratelli a leggere il breve messaggio della mamma, senza riuscire a fermare le lacrime: «Ciao fratello sono le parole di tua mamma. Mio dolce bambino il tuo vuoto nessuno lo potrà riempire. Continuare senza di te sarà difficile. Eri sempre pronto ad aiutare tutti, a strappare un sorriso. Io tua mamma e i tuoi fratelli ci faremo forza a vivere senza di te».

Alla cerimonia hanno partecipato anche due rappresentanti dell’amministrazione comunale: il vicesindaco Manuela Maffioli e il consigliere di maggioranza Orazio Tallarida.