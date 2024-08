Spacciava in centro a Como, arrestato diciottenne di Saronno

La Polizia di Stato ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne di Saronno, che aveva appena consegnato una dose di hashish ad un minorenne nella centralissima Piazza Roma a Como. (foto d’archivio)

Venerdì 30 agosto una volante aveva infatti notato la presenza di due ragazzi in atteggiamenti sospetti nella piazza comasca. decidendo di procedere al loro controllo. I due, il 18enne saronnese ed un 17enne marocchino residente nel comasco, sono apparsi subito innervositi della presenza della volante, con gli agenti che hanno così proceduto ad effettuare un controllo molto più approfondito.

Nella disponibilità del 17enne è stata trovata un ulteriore dose di hashish, sequestrato amministrativamente, mentre nella al 18enne, che nascondeva parte della droga negli slip, circa 100 grammi della stessa droga, un coltello a serramanico e 130 euro in contanti.

A questo punto i poliziotti hanno così deciso di effettuare un’ulteriore perquisizione nell’abitazione del 18enne di Saronno, rinvenendo altra droga e un bilancino di precisione, oltre ad aver acquisito una serie di altri elementi che documentano la sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In Questura, dopo le incombenze di rito, è stato avvisato il pm di turno dell’arresto che ha disposto il processo per direttissima fissandolo per questa mattina alle 11.