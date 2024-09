Chiude a Gazzada per un giorno l’allacciamento tra A8 e Tangenziale di Varese

Lunedì 30 settembre, dalle 10 alle 16 sarà chiuso l’allacciamento sulla SC5 Strada Varese-Gazzada per chi proviene da Varese, in direzione Buguggiate, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. La chiusura si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione sul margine della piattaforma autostradale.

Gli automobilisti dovranno uscire allo svincolo di Gazzada/Varese est e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Varese, per poi uscire verso Azzate/Buguggiate/Varese ovest.

Attenzione: chiusura in orario diurno

È importante sottolineare che, contrariamente al solito, la chiusura avverrà in orario diurno, tra le 10:00 e le 16:00, orario che potrebbe causare maggiori disagi al traffico rispetto alle consuete chiusure notturne. Si invita quindi a prestare particolare attenzione e a pianificare i propri spostamenti per evitare ritardi.