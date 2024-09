Dino Azzalin e il suo viaggio della memoria tra acqua e zucchero

Sabato 28 settembre, alle 18, alla Libreria degli Asinelli in via Bagaini 14 a Varese, Dino Azzalin presenterà il suo nuovo libro “Acqua e Zucchero”. Questo romanzo autobiografico non è solo la testimonianza dell’amore verso i propri genitori, ma un racconto che abbraccia la storia di tanti italiani che, come la famiglia dell’autore, hanno lasciato la loro terra d’origine per cercare migliori opportunità economiche e sociali in altre regioni della penisola.

Azzalin, insignito di recente della cittadinanza onoraria di Pontelongo (Padova), ripercorre la sua infanzia nella campagna veneta, tra le corse sugli argini del Bacchiglione e lo zuccherificio che ha cambiato il volto del territorio. Protagonisti sono i suoi genitori, Jole e Toni, che hanno affrontato con coraggio il trasferimento in Lombardia, portando la famiglia a una nuova vita nella provincia di Varese.

Il libro offre uno sguardo profondo sulle difficoltà e le speranze di quel periodo storico, con un parallelo interessante sulle migrazioni contemporanee. “Acqua e Zucchero” rappresenta un viaggio nella memoria, tra vicende personali e collettive, rievocando un mondo contadino ormai scomparso ma vivo nei ricordi dell’autore.

Dino Azzalin, medico, poeta e scrittore, è autore di numerosi libri, tra cui “Diario d’Africa” e “Prove di memoria”. Vive e lavora a Varese, dove esercita la professione di odontoiatra.

