Sabato 7 settembre, la musica che cura. Concerto di Simone Petrucci al PianoHolic Festival

Immagina di essere trasportato in un mondo in cui la bellezza della musica si intreccia con le meraviglie della scienza. Sabato 7 settembre, alle ore 18, presso la Sala Conferenze del Castello di Masnago, il giovanissimo pianista Simone Petrucci, medico, musicoterapeuta e scrittore, ci guiderà in un viaggio emozionante, alla ricerca del più intimo contatto tra musica ed emozione.

La musica che cura

Il potere del suono nella comunicazione, nel pensiero e nella cura della persona

La musica non è solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento comunicativo che va oltre le parole, toccando corde profonde del nostro essere. Questo concetto sarà al centro dell’evento con Simone Petrucci, un workshop interattivo dedicato all’esplorazione del mondo sonoro-musicale e al suo impatto sulla comunicazione, sul pensiero e sulla cura della persona.

La musica come linguaggio non-verbale

La musica si presenta come un linguaggio universale che parla direttamente all’anima, superando barriere linguistiche e culturali. Questo linguaggio non-verbale è un mezzo di comunicazione che può influenzare profondamente la nostra mente e il nostro corpo, rendendolo uno strumento fondamentale anche nel campo della terapia.

Workshop Interattivo musica e cervello

Nel primo workshop, i partecipanti esploreranno la relazione tra musica e cervello. Verranno affrontati temi come:

L’attività cerebrale durante l’ascolto musicale: cosa succede al nostro cervello quando ascoltiamo o suoniamo musica?

L’ascoltatore inesperto: analisi dell’attività cerebrale durante il primo ascolto musicale: Waltz op. 69 n. 2 di F. Chopin.

Il musicista principiante: come cambia l’attività cerebrale durante il secondo ascolto musicale, con un focus sul Preludio n. 3 di G.Gershwin.

Il musicista professionista: una visione sull’attività cerebrale durante il terzo ascolto musicale.

Workshop interattivo musica e cura

Il secondo workshop esplorerà il ruolo della musica nella terapia:

La musicoterapia basata sull’evidenza: approfondimenti sui benefici scientificamente provati della musicoterapia.

Presentazione di un caso studio: un’occasione per comprendere come la musicoterapia può essere applicata in situazioni reali.

Attività interattiva: Focus sulla musicoterapia recettiva nella gestione dei disturbi da trauma e stress.

Simone Petrucci: un professionista della musica terapeutica

Simone Petrucci è un musicoterapeuta, compositore, consulente scientifico e scrittore. Ha studiato pianoforte classico e jazz, completando la sua formazione in musicoterapia presso il CMT, Centro di Musicoterapia – studi e ricerche di Milano, con una specializzazione in musicoterapia per l’oncologia e le cure palliative presso la Fondazione Edo e Elvo Tempia.

Attualmente, Petrucci lavora come musicoterapeuta nel contesto delle cure integrate per l’Alzheimer, come insegnante e come consulente nel campo della educazione continua in medicina. Oltre alla sua attività terapeutica, è anche un attivo compositore e scrittore; nel 2023 ha pubblicato il suo secondo romanzo, “Acquemarine”, edito da Nulla Die.

Evento a ingresso libero

Evento inserito nel programma del PianoHolic Festival 2024 dell’Accademia Musicale Papillons di Varese.