Lega e Obiettivo Saronno all’attacco dopo il Consiglio comunale saltato per mancanza del numero legale

Sull’episodio accaduto ieri sera in Consiglio comunale, quando in assenza della consigliera indipendente Marta Gilli – che appoggia la maggioranza – le opposizioni preso atto che la maggioranza non aveva i numeri e hanno lasciato l’aula facendo venir meno il numero legale, arrivano subito le dichiarazioni dei gruppi di opposizione, che attaccano il sindaco Augusto Airoldi e la sua maggioranza.

«Come è noto, da anni l’amministrazione Airoldi è tenuta in piedi da un unico voto, quello dei Gilli – scrive Obiettivo Saronno – La conferma è stata ieri sera, giovedì 26 settembre, quando, in assenza della sola consigliera Marta Gilli, la maggioranza non è stata in grado di raggiungere il numero legale per il consiglio comunale sul bilancio consolidato che per questo motivo è saltato. Sarà una coincidenza che questa domenica si voti per le elezioni del consiglio provinciale per il quale a votare saranno proprio i consiglieri comunali? Sarà una coincidenza che il presidente del Consiglio comunale di Saronno Pierluigi Gilli sia tra i candidati ? Sarà forse che Gilli non è sicuro dei voti della sua maggioranza (Pd, Tu@Saronno e Saronno Civica) e stasera abbia voluto dimostrare di essere l’ago della bilancia dell’amministrazione Airoldi? Quanto accaduto stasera potrà ripetersi ancora comportando così conseguenze negative sulla città e i cittadini. Obiettivo Saronno è fermamente convinta che questo sia il punto di non ritorno per questa amministrazione che auspichiamo abbia la dignità di fare un passo indietro e ridare voce ai saronnesi».

Non meno dura la posizione della Lega che in un comunicato parla di “maggioranza in caduta libera”: «L’amministrazione non riesce più a garantire la maggioranza in consiglio comunale. Il sindaco è appeso al voto di consiglieri indipendenti. Necessario prendere atto di non avere più i numeri oppure continuare ed essere potenzialmente ricattabili per sopravvivere. La crisi aperta tra il centro sinistra saronnese e le liste civiche ed indipendenti sarà difficilmente sanabile. Ci chiediamo quale sia l’oggetto del contendere e a che prezzo per la città. Intanto registriamo che il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli si è candidato per le elezioni provinciali, dove possono votare solo i consiglieri comunali ed i sindaci. I consiglieri di Saronno hanno un voto ponderato molto elevato, tale per cui se tutti i consiglieri di maggioranza votassero per Gilli, allora risulterebbe automaticamente eletto a Varese. Si registra inoltre che il progetto Isotta Fraschini non è ancora approdato né in commissione né in Consiglio comunale, con buona pace di chi sosteneva che l’approvazione del progetto rappresentasse la linea del Piave di questa maggioranza. Le visioni della città da sempre diverse tra centro sinistra e liste civiche e indipendenti sono finalmente trasparenti per i cittadini. Il sindaco Airoldi non riesce più a tenere insieme i pezzi».