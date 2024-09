Luna, una vita da principessa nonostante la disabilità

Vivere con un cane disabile si può, superando con l’aiuto di esperti e con tanto amore tutti i i problemi che inevitabilmente si presentano a chi deve gestire un amico a quattro zampe con delle limitazioni fisiche.

E’ quanto ha voluto testimoniare con una lettera a VareseNews la nostra lettrice Sabina Testino, che da poco ha dovuto salutare la sua Luna, una bulldog francese che ha vissuto felice nonostante una grave disabilità.

«Ho scritto a VareseNews per ringraziare pubblicamente chi per noi è stato un sostegno in tutto e per tutto nel momento in cui ci siamo ritrovati ad avere un cane disabile – dice Sabina – Per noi è stato fondamentale l’aiuto della nostra clinica veterinaria, la clinica del dottor Emilio Ferroni. Non abbiamo mai avuto il coraggio di sopprimere il cane, e grazie a Ferroni e al suo staff la nostra Luna ha vissuto altri cinque anni insieme a noi, aiutati in tutto ciò che potevamo aver bisogno, anche la più stupida preoccupazione. Non ci hanno mai abbandonato e abbiamo imparato a convivere con la disabilità di Luna, una bulldog straordinaria attaccata alla vita e sempre allegra».

Oltre a ringraziare i suoi veterinari Sabina con la sua lettera ha voluto sensibilizzare i proprietari che, come è successo a lei, potrebbero trovarsi a gestire un cane disabile: «Gestire un cane disabile è possibile. Certo non posso dire che non sia stato un impegno ma è stato ripagato di tutto con l’amore incondizionato e la gratitudine di Luna. Vorrei sensibilizzare le persone che si sono trovate o potrebbero trovarsi in questa situazione, dicendo loro di non fare scelte avventate, perché con le giuste persone e i giusti consigli si può convivere con la disabilità senza ricorrere alla soppressione del cane. In questo noi abbiamo avuto al nostro fianco Emilio, Stefano e Davide dello studio Ferroni che non smetterò mai di ringraziare, perché non sono solo bravi veterinari ma anche delle persone straordinarie. Non è stato facile ma con loro non ci siamo mai sentiti soli. Se Luna ha vissuto 9 anni da principessa è solo merito loro, per me i veterinari migliori del mondo».