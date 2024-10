A Cardano al Campo premiate le voci della musica ucraina

A Cardano al Campo si celebra la musica ucraina e i suoi migliori interpreti: il 27 e 28 settembre si è tenuta la fase conclusiva della settima edizione di Concorso internazionale vocale intitolato a Kvytka Tsysyk.

Scopo del concorso è diffondere la cultura ucraina in questi momenti difficili per tutti gli ucraini e perpetuare la memoria della cantante americana di origini ucraine Kvytka Tsysyk (NewYork 1953 – Manhattan 1998) e della sua opera di promozione e rinascita della canzone ucraina in patria e nel mondo.

Istituito nel 2017 ad opera dal Consiglio Nazionale delle Donne Ucraine e della associazione “Perle della cultura ucraina – Mondo” nella persona della sua presidente Iryna Persanova, il concorso si è svolto nelle precedenti edizioni in Ucraina (a Kiev), Germania, Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Belgio, Finlandia e Lituania ed è approdato per questa sua settima edizione per la prima volta in Italia, riunendo in una comunità ideale tutti coloro che amano le canzoni di Kvytka Tsysyk.

A seguito delle selezioni che si sono svolte il giorno 27 settembre, si sono tenuti il giorno 28 la cerimonia di premiazione dei vincitori ed il concerto di gala presso la sala Consigliare Sandro Pertini, nella struttura “Il Cubo” gentilmente messa a disposizione dall’amministrazione comunale di Cardano al Campo, con la brillante presentazione di Bogdana Gleb e l’assistenza tecnica di Yuriy Golub e Volodymyr Stasyuk .

La cerimonia è stata aperta da un concerto di musiche e canzoni ucraine. Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale ucraino seguita da un minuto di silenzio in onore dei caduti per la difesa del Paese dall’invasione russa, si sono esibiti alcuni dei prestigiosi membri della giuria, Pavlo Bubryak, Iryna Persanova,Yulia Mokh.

Ha fatto seguito un discorso di benvenuto di Oksana Tkachuk-Trapani e Nataliya Burlaka, rappresentanti dell’associazione “Regala un sorriso UKR” che ha curato l’organizzatore dell’evento ed i saluti della presidente della giuria Inna Kocharyan, dottore in economia, professore, rettore dell’ Università Nazionale di Teatro, Cinema e Televisione di Kiev intitolata a Ivan Karpenko-Karyi e della consigliera comunale Michela Marchese in rappresentanza del Comune di Cardano in Campo.

La giuria composta da Inna Kocharyan (presidente), Iryna Persanova – co-fondatrice del concorso, insegnante presso Università Nazionale di Teatro, Cinema e Televisione di Kiev intitolato a Ivan Karpenko-Karyi, Pavlo Bubryak – co-organizzatore del concorso, presidente dell’Associazione delle comunità ucraine nella Repubblica Ceca, artista onorato dell’Ucraina, Ilya Lerner – co-organizzatore del concorso, direttore del Teatro di varietà di miniature di Kiev, conosciuto ed apprezzato critico musicale e Yulia Mokh – co-organizzatrice del concorso, cantante lirica, insegnante, vincitrice di concorsi internazionali, ha selezionato fra gli appassionati di arte vocale di età dai 12 ai 61 anni che hanno partecipato al concorso, divisi nelle tre categorie: genere accademico, pop vocale e vocale-strumentale:

– Маria Мykhaila (voce accademica),

– Anna Tabakar (voce accademica),

– Lesya Korolyk-Boyko (voce pop) e

– Olha Vozna (voce pop) vincitrici di 1° grado, premiati con l’ordine “Stella d’oro intitolato a Kvytka Tsysyk”.

– Halyna Vozna (voce accademica) vincitrice di 1° grado, premiata con l’Ordine “Stella d’oro intitolata a Kvytka Tsysyk” ed il Diploma “Per la migliore esecuzione di una canzone del repertorio di Kvytka Tsysyk”.

– Oleksandr Melnyk (canzone d’autore) – vincitore di 1° grado, insignito dell’Ordine “Stella d’oro intitolata a Kvytka Tsysyk” e del premio speciale “Premio per la simpatia del pubblico” dalla associazione “Federazione delle donne per la pace nel mondo”.

– Ensemble familiare “Slid” formato da Bohdan (padre) e due figli – Vladyslav e Bohdan Novinsky, vincitore del premio più prestigioso per la categoria vocale-strumentale , la “Stella d’oro di Kvytka Tsysyk” ed il Diploma “Per la migliore esecuzione di un brano del repertorio di Kvytka Tsysyk”.

Tutti i partecipanti al concorso hanno ricevuto il diploma: “Laureato di primo grado” e sono stati premiati con lode dal’Associazione “Consiglio Nazionale delle Donne dell’Ucraina” e dalla associazione “Perle della Cultura Ucraina – Mondo”.

I vincitori hanno avuto l’opportunità di esibirsi in pubblico cantando le loro canzoni preferite dal repertorio di Kvytka Tsysyk. Lesya Korolyk-Boyko ha avuto l’onore di essere la prima delle concorrenti e di cantare la sua amata “Santa Lucia” conosciuta non solo in Italia, ma nel mondo intero. Insieme ai membri della giuria ed ai vincitori, si è esibito anche il vincitore della precedente VI Edizione del concorso Volodymyr Stasyuk.

Partecipando a questo concorso, i concorrenti hanno avuto l’opportunità non solo di mostrare il proprio talento, ma anche di comunicare con i membri della giuria, migliorare le proprie capacità vocali e prendere parte al concerto di gala insieme ad artisti professionisti provenienti dall’Ucraina e dall’estero e ancora una volta a dimostrare il suo amore per Ucraina e la canzone ucraina.

«Nella sala ha regnato un’ indimenticabile atmosfera di unità e ammirazione per la canzone ucraina e per la creatività della nostra Kvytka Tsysyk e ognuno dei presenti ricorderà questo giorno con affetto ed emozione. Voglio esprimere un ringraziamento particolare alla signora Iryna Persanova per la splendida iniziativa di onorare sul suolo italiano l’opera e la figura di questa nostra grande connazionale, a tutti componenti della giuria per l’impegno e la disponibilità dimostrati e alla signora OksanaTkachuk-Trapani e alla sua associazione per l’organizzazione del concerto di gala, che ha avuto un grande successo! Ringrazio anche Orysia Shvets – presidente dell’Associazione “Ucrainski vechornytsy a Bologna” – per il costante sostegno di idee e progetti culturali ed educativi rivolti a giovani talenti ucraini in Italia fra i quali Oleksandr Melnyk, che si è esibito nel corso del concerto ed ha davvero incantato non solo la giuria del concorso, ma anche tutti coloro che lo hanno ascoltato con le sue eccezionali abilità artistiche e la sua straordinaria personalità! Dopo questo felice esordio il concorso avrà certamente un seguito ed ogni anno nella terra di Verdi e Puccini si ascolteranno brani del repertorio di Kvytka Tsysyk».