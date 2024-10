A Laveno Mombello torna il Festival Lago Incantato

Dopo il successo della rassegna estiva, con sette spettacoli teatrali che si sono svolti all’aperto, nei luoghi naturali più suggestivi di Laveno Mombello, il Festival Lago Incantato prosegue con una nuova rassegna autunnale e invernale. (foto di repertorio)

Gli spettacoli si terranno nella Sala consiliare di Villa Frua, sede del Comune di Laveno Mombello, per accogliere il pubblico in una cornice ricca di fascino e bellezza.

Il Festival, organizzato dal Teatro del Sole in collaborazione e il contributo del Comune di Laveno Mombello e della Fondazione Comunitaria del Varesotto, prevede per la rassegna autunnale e invernale quattro spettacoli imperdibili, pensati per un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti, con l’obiettivo di unire cultura, intrattenimento di qualità, riflessione e socialità.

Primo appuntamento di un programma variegato e coinvolgente, è il 26 ottobre alle ore 21 nella sala consiliare di Villa Frua con lo spettacolo “Il sognatore” di Roberto Anglisani, attore e maestro di narrazione, capace di trasformare storie in esperienze teatrali profonde e coinvolgenti.

Programma

1. 26 Ottobre, ore 21: Roberto Anglisani, “Il Sognatore ”.

Uno spettacolo tratto dal romanzo L’inventore di sogni di Ian McEwan, che celebra la “diversità”, valorizzandola come una coesistenza di differenze, che può arricchire e modificare la realtà. Per tutti, a partire dagli 8 anni.

2. 23 Novembre, ore 21: Teatro dell’Orsa, “Nudi”.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, uno spettacolo multimediale, intenso e rigoroso, che affronta un tema attuale e necessario. Adatto a un pubblico di adulti.

3. 24 Dicembre, ore 11: Teatro del Sole, “InCanti di Natale”.

Uno spettacolo delicato e poetico sulla magia del Natale, dove gli attori narrano e cantano le avventure del celebre pupazzo di neve Snowman, in uno suggestivo e candido allestimento scenico. Per tutti, a partire dai 3 anni.

4. 27 Gennaio, ore 21: Teatro del Sole, “Granelli di sabbia”.

In occasione del Giorno della Memoria, uno spettacolo intenso e toccante, ispirato ai romanzi di Uri Olev, con testo e regia di Massimo Navone. Mentre tutto precipita sotto la furia nazista, due bambini ebrei continuano a “giocare”, sentendosi come gli eroi di una storia a lieto fine. Per tutti, a partire dai 9 anni.

Ingresso e prenotazioni:

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La prenotazione è vivamente consigliata tramite Eventbrite al link:

https://teatrodelsole.eventbrite.com/

Per ulteriori informazioni sul programma e sugli spettacoli:

www.teatrodelsole.org Email: info@teatrodelsole.org