A Parola di donna il fascino artistico della musica con Rita Marcotulli

Prosegue la quinta edizione della rassegna Parola di donna, che celebra il talento femminile attraverso spettacoli, concerti e incontri culturali di alto livello.

Dopo il grande apprezzamento del pubblico per la serata inaugurale, il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 21 ottobre 2024 alle 20.30 in Salone Estense a Varese.

Protagonista della serata sarà la rinomata pianista e compositrice Rita Marcotulli, che insieme all’artista e percussionista Pietro Pirelli darà vita a un concerto-dialogo unico nel suo genere. Attraverso un affascinante intreccio di musica, arte e riflessioni, i due artisti esploreranno temi legati alla vita e alla creatività, regalando al pubblico momenti di intensa emozione e profonda ispirazione.

Rita Marcotulli, conosciuta e apprezzata a livello internazionale per il suo stile raffinato che fonde jazz, classica e influenze mediterranee, ha calcato i palchi dei festival più prestigiosi, collaborando con artisti di fama mondiale. La sua capacità di trasformare ogni nota in pura emozione la rende una delle voci più autorevoli del panorama musicale contemporaneo.

Pietro Pirelli, artista multidisciplinare e percussionista di grande talento, arricchirà la serata con la sua sensibilità artistica, dando vita a un dialogo profondo e coinvolgente con Marcotulli, in un continuo scambio tra suoni e parole.

La rassegna Parola di donna, organizzata in partenariato con il Comune di Varese e con il contributo della Fondazione Varesotto e altri sponsor, si propone di offrire una piattaforma culturale che metta in luce l’espressione artistica al femminile, con eventi che spaziano tra teatro, musica e arte.

LE INFO

Data: 21 ottobre 2024

Orario: 20:30

Luogo: Salone Estense, Varese

Link per la prevendita

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

Email: paroladidonnavarese@gmail.com

Tel: +39 338 203 9505