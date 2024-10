Civiltà extraterrestri, messaggi dallo Spazio e un ritorno alla Luna, l’astronauta Paolo Nespoli ospite dell’Insubria

All’Università dell’Insubria undicesima edizione di Scienza & Fantascienza, il tradizionale ciclo di seminari aperti al pubblico organizzato dal professor Paolo Musso, titolare del corso di «Scienza e fantascienza nei media e nella letteratura», nonché direttore del centro di ricerca InCosmiCon. E si tratta di un’edizione speciale, collegata allo Iac, il Congresso mondiale di astronautica che quest’anno si tiene a Milano dal 14 al 18 ottobre: molti degli illustri relatori del congresso saranno ospiti della rassegna, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio e con la scuola di Dottorato in Diritto e scienze umane.

«Questo – dice il professor Paolo Musso – ci permetterà di avere un programma ancor più ricco e di livello ancor più alto del solito, anche se sarà inevitabilmente un po’ compresso. In compenso ci muoveremo molto di più sul territorio insubre, arrivando fino a Milano, dove si terrà la tavola rotonda inaugurale, nella centralissima sede della Società Umanitaria, dedicata al programma Seti, che ricerca segni di eventuali civiltà extraterrestri. Sarà un evento unico e irripetibile, perché, grazie allo Iac, avremo tutti i principali protagonisti del Seti italiano e mondiale e verrà inoltre presentata la soluzione di “A Sign in Space”, il messaggio alieno simulato creato da Daniela De Paulis e trasmesso lo scorso anno da un satellite marziano dell’Agenzia Spaziale Europea, che è stato da poco decifrato».

Scienza & Fantascienza si apre mercoledì 16 ottobre con l’incontro intitolato «Il programma Seti e la ricerca delle civiltà extraterrestri», dalle 18 alle 20 alla Società Umanitaria di Milano.

Venerdì 18 ottobre dalle 10 alle 18 nell’Aula Magna Granero-Porati di via Dunant 3 a Varese «Il futuro della comunicazione», in cui, oltre ai temi sociali e filosofici, grazie alla presenza di diversi relatori dello Iac saranno trattati anche gli aspetti tecnologici, con implicazioni che arrivano fino alla protezione del cielo stellato e della faccia nascosta della Luna.

Sabato 19 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 al Salone Estense del Comune di Varese «Ritorno alla Luna», con relatori davvero straordinari: l’astronauta Paolo Nespoli, Claudio Maccone, direttore scientifico della International Academy of Astronautics, e Piero Benvenuti, unico italiano ad aver ricoperto la carica di segretario generale della International Astronomical Union».

Martedì 5 novembre dalle 14.30 alle 18.30 nell’Aula 5TM del Padiglione Morselli dell’Insubria una tavola rotonda sull’astronautica nella fantascienza intitolata «Dallo Sputnik ad Artemis: l’astronautica tra fantasia e realtà». Sono inoltre previsti altri eventi collegati all’iniziativa principale: il 3 ottobre e il 3 novembre al Circolo Gagarin di Busto Arsizio e il 20 dicembre al Liceo Scientifico Arturo Tosi di Gallarate.

Da segnalare in questi giorni anche la seconda edizione (non aperta al pubblico) del Workshop internazionale sulla costruzione dei messaggi interstellari, che fa seguito a quello organizzato a Parigi il 18 e 19 dicembre 2023 dal Centro InCosmiCon, e la pubblicazione di un libro del professor Musso intitolato «Ascoltando l’infinito silenzio. L’Italia e la ricerca delle civiltà extraterrestri», dedicato ai contributi, tanto straordinari quanto poco conosciuti, che il nostro paese ha dato a questa ricerca.

Tutti gli incontri di Scienza & Fantascienza sono gratuiti e aperti sia agli studenti dell’Insubria che al pubblico esterno. Diversamente dagli ultimi anni, non sarà possibile seguire online, ma i quattro incontri verranno registrati integralmente e i video saranno disponibili sul sito del Centro InCosmiCon (www.incosmicon.net) alcuni giorni dopo il loro svolgimento.

Informazioni e aggiornamenti sul calendario eventi di www.uninsubria.it e sul sito del Centro InCosmiCon www.incosmicon.net