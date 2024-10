Gran Fondo e Tre Valli, il programma completo

Non solo Tre Valli Varesine, intesa come gara ciclistica maschile in cui sono impegnati i professionisti. I giorni dedicati allo sport del pedale sul nostro territorio sono in tutto quattro, tra sabato 5 e martedì 8 ottobre. Vediamo quindi quale sarà il programma completo, giorno per giorno, in gara e fuori.

SABATO 5 OTTOBRE

Dalle 8 (Giardini Estensi) – Ritrovo e partenza 3a Tre Valli Gravel Experience

(Ore 14 – 17 (Ippdromo-Valganna) – Cronometro 8a Gran Fondo Tre Valli V.

Ore 16 (Salone Estense) – Incontro con Francesco Moser

Ore 18 (Giardini Estensi) – AperiBinda

Ore 20 (Giardini Estensi) – Spettacolo teatrale “Una vita sui pedali”

DOMENICA 6 OTTOBRE

Ore 9 – 10 (via Sacco) – Partenza 8a Gran Fondo e Medio Fondo

dalle ore 11,30 (via Sacco) – Inizio arrivi 8a Gran Fondo e Medio Fondo

Ore 13,30 (Giardini Estensi) – Premiazioni 8a Gran Fondo e Medio Fondo

LUNEDI’ 7 OTTOBRE

Ore 12,30 (Legnano) – Partenza 105a Coppa Bernocchi con circuito in Valle Olona

Ore 16,20 circa (Legnano) – Arrivo 105a Coppa Bernocchi

MARTEDI’ 8 OTTOBRE

Ore 8,50 (Busto A.) – Partenza 4a Tre Valli Women’s Race

Ore 12,15 (Busto A.) – Partenza 103a Tre Valli Varesine

Ore 12,20 circa (via Sacco) Arrivo 4a Tre Valli Women’s Race

Ore 17 circa (via Sacco) – Arrivo 103a Tre Valli Varesine