Ribaltamento in via Ferrini a Busto Arsizio, secondo incidente in due giorni

Incidente stradale ribaltamento in via Ferrini, nel quartiere di Sacconago a Busto Arsizio.

È avvenuto pochi minuti prima delle 15, non distante dal Palaferrini e dal liceo: sono stati attivati in vigili del fuoco e il 118 che ha inviato sul posto automedica e ambulanza in “codice rosso”.

Nell’incidente il veicolo ha coinvolto anche altri mezzi in sosta lungo la strada. Sul posto anche la Polizia Locale bustocca, per i rilievi.

La persona coinvolta è una donna di 49 anni, che per fortuna non ha riportato ferite gravi. È stata portata all’ospedale cittadino.

Nella giornata di lunedì nella stessa via era stato investito un uomo di 83 anni, finito in ospedale in gravissime condizioni.

(Articolo aggiornato alle ore 15.30 di martedì 22 ottobre 2024)