La segretaria del PD di Varese: “Urgente fermare l’escalation di guerra in Medio Oriente”

La segretaria del PD di Varese, Manuela Lozza, ha espresso forte preoccupazione per l’escalation di violenza in Medio Oriente, chiedendo un immediato intervento delle autorità internazionali per fermare il conflitto. «Bombe, missili, attacchi terroristici non fanno che causare vittime innocenti e atroci sofferenze fra i/le civili. Nessuna vita può essere ignorata, nessuna morte di innocente può essere giustificata. La pace deve essere il nostro obiettivo comune», ha dichiarato Lozza.

Ha inoltre sottolineato come la guerra stia ridisegnando i confini del conflitto: «La guerra in Medio Oriente continua a espandersi ridisegnando e ampliando i confini di un conflitto già alle porte di casa nostra, che coinvolge potenze nucleari e mina l’assetto dei rapporti fra Paesi confinanti, che da un momento all’atro possono decidere di scendere in campo a fianco di una o dell’altra parte. La politica italiana deve prendere una posizione netta – e condivisa da tutti gli esponenti di Governo! – di condanna dell’uso delle armi in Medio Oriente» ha aggiunto, ribadendo la necessità urgente di una tregua: «Che permetta di trovare soluzioni durature per la pace, prima che il conflitto si allarghi ulteriormente e prima che perda la vita anche un solo altro bambino, ragazza, uomo, qualunque sia la sua nazionalità».