Lati spa esempio di sostenibilità. Per l’azienda di Vedano la quarta medaglia di platino EcoVadis

Lati Industria Termoplastici spa ha ottenuto la medaglia di platino da EcoVadis, il massimo riconoscimento conferito per l’impegno in sostenibilità. Questo prestigioso traguardo colloca l’azienda di Vedano Olona tra l’1% delle aziende migliori al mondo nel settore della fabbricazione di prodotti chimici di base, fertilizzanti, composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie, in base alle valutazioni di EcoVadis.

Un impegno continuo verso la sostenibilità

Dal 2014, Lati misura e migliora costantemente le proprie performance di sostenibilità utilizzando la piattaforma di valutazione Esg (Environmental, Social e Governance) di EcoVadis, uno dei sistemi di valutazione più riconosciuti a livello internazionale. Questa piattaforma consente all’azienda di monitorare e potenziare il proprio impatto positivo sull’ambiente, sulle persone e sulla società.

EcoVadis valuta le aziende su quattro macro-aree: ambiente, pratiche lavorative e diritti umani, etica e acquisti sostenibili, assegnando punteggi che vanno da 0 a 100. Oltre al punteggio complessivo, le aziende ricevono una scorecard dettagliata con indicazioni specifiche per identificare ulteriori opportunità di miglioramento.

Un miglioramento costante: da oro a platino

Nel 2021, Lati ha ottenuto la medaglia d’oro con un punteggio di 68/100, posizionandosi già allora tra le aziende più virtuose del proprio settore. Nel 2023, grazie a un impegno costante nel miglioramento delle pratiche interne, l’azienda ha migliorato ulteriormente il proprio punteggio, passando a 73/100. Oggi, con l’ottenimento della medaglia di platino e un punteggio di 83/100, Lati si colloca tra l’élite mondiale del settore, rientrando nel ristretto 1% delle aziende globali con le migliori performance di sostenibilità. L’azienda ha mantenuto il suo punteggio elevato nell’area ambiente, ma è riuscita a migliorare significativamente nelle aree sociali, come diritti umani ed etica, dimostrando un forte impegno nell’adozione di pratiche responsabili a livello sociale, oltre che ambientale.

La ceo di Lati, Michela Conterno ha dichiarato: «Raggiungere la medaglia Platinum EcoVadis riempie il mio cuore di gioia, perché premia il nostro impegno per l’eccellenza, la sostenibilità e i valori che ci guidano come società benefit. La soddisfazione più grande è vedere questi principi prendere vita grazie alla passione e alla dedizione di chi ha contribuito a questo traguardo. La loro motivazione ci ha spinto a migliorare continuamente. Avanti così!»

