Marina De Juli porta in scena La Johanna Padana di Dario Fo a Varese

Due ore di spettacolo jullaresco, profondo ed esilarante, chiudono la rassegna In Fabule domenica 20 ottobre alle ore 17 in Sala Montanari

Sarà lo spettacolo Johanna Padana a la descovèrta de le Americhe, in programma domenica 20 ottobre alle ore 17 in Sala Montanari, a chiudere In Fabule, progetto di valorizzazione del patrimonio artistico locale come ponte verso il presente e il futuro.

Sul palco Marina De Juli che ha adattato al femminile lo spettacolo Johan Padan scritto dal suo maestro e premio Nobel per la letteratura Dario Fo. Il risultato è un monologo giullaresco, comico, grottesco e profondo insieme.

«Quando Dario Fo mi ha proposto di elaborare al femminile il suo famoso “Johan Padan”, mi sono entusiasmata – racconta De Juli – Ad essere sincera, mettere mano in un testo d’autore, modificarlo, mantenendo al tempo stesso il suo linguaggio, un insieme di dialetti reinventati per creare una lingua franca, mi ha anche un po’ spaventata. Poi, mi sono fatta coraggio e ho detto: proviamo!»

La storia di Johanna è quella di un viaggio attraverso culture, popoli, territori. Un viaggio tra gente qualunque che forse alla storia ufficiale non interessa, ma che fa la Storia.

Johanna non è un’eroina, ma una donna qualunque nata tra le valli bergamasche, cresciuta in una famiglia ricca solo di figlie, diventata novizia per fame, fuggita dalle grinfie dei Lanzichenecchi e sbarcata a Venezia. Qui incontra l’amore, la passione ma anche l’Inquisizione e si rende conto che la sua condizione di donna in quell’epoca, all’inizio del XVI secolo, è perdente.

E allora, si traveste da uomo e si imbarca, prima verso Siviglia, poi su una nave di Cristoforo Colombo, verso il nuovo mondo e, eroe o eroina suo malgrado, con la sua visione e sensibilità femminile, diventa cronista della colonizzazione.

In un monologo comico, grottesco e a volte drammatico, si racconta la storia di un popolo indios vincente, che riesce, attraverso la propria intelligenza e fantasia, a resistere alla spietata invasione spagnola.

Dopo il successo dei primi appuntamenti del progetto In Fabule che ha visto il tutto esaurito di pubblico sia per l’evento storico al Palazzo Estense, sia per lo spettacolo “Potevo fare cose peggiori” in Sala Montanari, Marina De Juli sceglie di chiudere la rassegna con Johanna Padana. Un suo cavallo di battaglia, rappresentato in tutta Italia, tradotto in spagnolo a Santo Domingo oltre che studiato nel dipartimento di Italianistica all’Università Sorbonne di Parigi.

Il progetto In Fabule è realizzato in partenariato con il Comune di Varese e con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La Sala Montanari è in via dei Bersaglieri 1, aVarese.

Ingresso a offerta.

Per maggiori informazioni e prenotazioni 347 8116559 oppure verbamanentprogetti@gmail.com.