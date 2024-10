“Palestre e scuole sono una priorità”: il presidente della Provincia parla dei problemi edilizi nei licei di Varese, Sesto e Saronno

Infiltrazioni, allagamenti, rotture. L’anno scolastico è iniziato tra le proteste in alcuni istituti superiori del Varesotto: dal liceo artistico Frattini di Varese, al Dalla Chiesa di Sesto Calende, al Grassi di Saronno. È l’acqua il problema principale che rende inagibili i locali: è successo negli uffici amministrativi dell liceo artistico varesino, nella palestra del vicino scientifico Ferraris, negli impianti sportivi di Grassi (chiusa dalla grandinata del 2023) e Dalla Chiesa ( inagibile dall’ottobre 2023) e anche allo Stein di Gavirate.

Risolto il problema delle infiltrazioni al liceo Frattini

Il personale tecnico della Provincia, che ha la proprietà delle scuole superiori, è al lavoro per risolvere le criticità: alcuni problemi sono già stati risolti, come all’artistico Frattini dove i locali sono tornati agibili, altri sono quasi completati, come nella palestra del Ferraris dove un violento temporale ha allagato l’impianto dove era appena stata tolta la copertura da sostituire.

Una coincidenza sfavorevole che ha fatto slittare la chiusura del cantiere.

Bandita la gara per i lavori allo scientifico di Saronno

Per altri ancora, invece, gli interventi richiedono ancora tempo come allo scientifico di Saronno dove la violenta gradinata dello scorso anno ha provocato l’intasamento dei pluviali con rami e fogliame: alla prima pioggia consistente l’acqua si è infiltrata nella palestra dove è anche entrata la terra franata dalla collina attigua. Il progetto esecutivo è stato approvato ed è stata bandita la gara per aggiudicare i lavori.

18 i cantieri attivi per un totale di spesa di 26,5 milioni di euro

Provincia di Varese gestisce 81 istituti superiori e ha attivato 18 cantieri per interventi complessivi di riqualificazione, messa a noma, adeguamenti, ampliamenti per un totale di 26,5 milioni di euro di cui 24,5 per progetti PNRR che vanno completati entro il 31 marzo 2026. Otto di questi interventi si sono già conclusi.

A Sesto Calende rallentamenti burocratici hanno fatto slittare il cantiere

Progetto complesso a Sesto Calende, al Dalla Chiesa, che prevede lavori di manutenzione straordinaria legati all’agibilità della scuola. Si deve rifare la pavimentazione della palestra rimasta danneggiata da un evento atmosferico violento: « A maggio era già stato aggiudicato l’intervento – spiega il Presidente Marco Magrini – Ma ci sono stati delle difficoltà burocratiche che abbiamo dovuto superare. Il prossimo 7 ottobre affideremo il cantiere alla ditta che, entro al massimo 150 giorni, completerà l’opera. In primavera, dunque, gli studenti potranno rientrare nel loro impianto scolastico. Attualmente, ricordiamo, le attività sportive vengono svolte in un’altra palestra, scelta dalla scuola, a spese della Provincia sia come affitto dei locali sia come trasporto».

I lavori si svolgono mentre le scuole sono aperte

L’impegno di Villa Recalcati sul fronte istituti scolastici è elevato: « Si lavora contemporaneamente alle attività scolastiche – fanno notare i tecnici – Le chiusure dei plessi sono molto limitate: tra l’esame di maturità, i corsi di recupero e le prove di chi ha sospeso il giudizio, i momenti in cui la scuola è davvero vuota vanno da metà luglio a subito dopo ferragosto».

Per un ente pubblico la parte di preparazione al cantiere è sempre molto complessa e soggetta a rallentamenti. Per questo motivo non è facile conciliare i lavori con lo stop delle lezioni ma si deve giocare di incastro, bilanciando tutte le necessità spostando piccoli gruppi la volta».

I cantieri PNRR aperti

Isis Facchinetti e Ipc Verri di Busto adeguamento funzionale e normativo – importo del progetto 5.050.000 euro

Liceo scientifico Grassi di Saronno ampliamento e interventi di manutenzione – importo del progetto 2.500.000

Ite Tosi di Busto Arsizio ampliamento spazi didattici e adeguamento normativo per agibilità – importo del progetto 2.377.000 euro

Liceo artistico Frattini di Varese – recupero spazi apprendimento, rifacimento impianti e controsoffitti – importo del progetto 2.089.000 euro

Isis Dalla Chiesa di Sesto Calende interventi d manutenzione straordinaria – importo del progetto 1.610.000 euro

Liceo scientifico Ferraris di Varese copertura della palestra e altri interventi interni per il certificato di agibilità – importo del progetto 1.591.882 euro

Isis Newton e distaccamento Einaudi : opere per l’agibilità delle strutture – importo del progetto 1.543.184 euro

Distaccamento Don Milani Vengono In. : manutenzione straordinaria per agibilità – importo del progetto 1.200.000 euro

Isis Keynes di Gazzada Schianno abbattimento barriere architettoniche e adeguamento normativo e funzionale – importo del progetto 1.050.000 euro

Atri importi sotto il milione di euro per lavori allo scientifico Tosi di Busto ( 295.000 euro), al distaccamento a Somma dell’Isis Ponti di Gallarate (150.000 euro), al liceo Legnani di Saronno ( 500.000 euro); al plesso superiore di Tradate ( 675.000 euro), al liceo Curie di Tradate ( 900.000 euro), al liceo Da Vinci Pascoli di Gallarate ( 616.470 euro), l’Isis Stein di Gavirate ( 643.400 euro) e l’Isis Geymonat di Tradate ( 254.000 euro).

Tre nuove palestre con il tesoretto di 6 milioni di euro

L’argomento palestre è molto caldo, sono oltre 5 i milioni di euro del PNRR stanziati per interventi di riqualificazione, messa in sicurezza o realizzazione di impianti sportivi: « Abbiamo rilevato che c’è grande bisogno – spiega il presidente Magrini – Grazie ai fondi PNRR stiamo realizzando la nuova palestra alle spalle del liceo Frattini. C’è già lo scavo. Sono previsti interventi anche ai licei di Gallarate, all’istituto Stein e al Geymonat di Tradate. Ora che si è insediato il nuovo consiglio provinciale, presenterò un piano dedicato al potenziamento delle infrastrutture sportive. Abbiamo a disposizione 6 milioni di euro che dobbiamo incassare e vorrei che venissero destinati tutti a nuovi impianti. A Sesto Calende, per esempio, abbiamo il progetto di una nuova palestra, una tensostruttura lamellare da realizzare con una spesa di 2 milioni di euro. L’idea è di costruirne anche una al Nord della provincia a Luino o a Gavirate dove si potrebbe riqualificare l’attuale impianto che ha varie criticità».

Da Regione 6,3 milioni per l’efficientamento energetico delle scuole

L’interesse sul patrimonio scolastico è alto: da Regione sono in arrivo in provincia di Varese circa 6,3 milioni di euro per l’efficientamento energetico , un altro tema caldo spesso al centro delle proteste studentesche: « L’età media di questi edifici è elevata – fanno notare i tecnici della Provincia – gli interventi nei decenni sono stati molti, ma l’usura e le nuove normative impongono continui adeguamenti e manutenzioni. I lavori fatti nel passato sono stati numerosi: dall’abbattimento di tutte le barriere architettoniche alle certificazioni antincendio ma gli interventi sono continui».

Per avere il polso esatto della situazione, il Presidente Magrini ha chiesto di realizzare una fotografia puntuale di ciascun edificio così da anticipare gli interventi ma anche per intercettare fondi attraverso bandi specifici.

Incuria e vandalismi da evitare

Una cosa rimane, però, non preventivatile: « Sono i comportamenti inadeguati, l’incuria generale, la scarsa cura – rimarca Marco Magrini – abbiamo trovato bottigliette nei pluviali che intasano gli scoli, nelle tubature, negli scarichi. In alcune scuole si deve intervenire mensilmente per gli spurghi in altre fa freddo perché le finestre vengono lasciate spalancate. E sono tutti soldi che l’ente Provincia deve mettere per garantire l’efficienza e che potrebbe risparmiare se tutti avessero atteggiamenti più rispettosi ed educati».