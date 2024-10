Parte il progetto per la rotonda a Gazzada Schianno e l’ampliamento dei parcheggi scolastici all’Istituto Keynes

Con un finanziamento complessivo di 1.300.000 euro assegnato dalla Regione, il tanto atteso progetto per la realizzazione della rotonda a Gazzada Schianno sulla provinciale 57, e l’ampliamento dei parcheggi presso l’Istituto Scolastico Keynes può finalmente prendere il via.

Il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, ha annunciato ieri, nel corso del primo Consiglio provinciale, che, grazie a questo sostegno finanziario, i lavori sono pronti a partire, risolvendo una situazione rimasta in sospeso dallo scorso ottobre.

Un intervento strategico

«Il progetto prevede la costruzione della rotonda e l’allargamento della strada per creare due stalli per le fermate degli autobus» ha spiegato Magrini. «Inoltre, è integrato un secondo progetto per la realizzazione di parcheggi interni, dietro la scuola, dove attualmente ci sono i prati. Per questo ulteriore intervento sarà necessario un altro investimento, pari a oltre 800.000 euro, che verrà valutato all’interno del nuovo DUP (Documento Unico di Programmazione). Vedremo se inserirlo subito o farlo slittare al 2026».

Questi lavori saranno realizzati dalla Provincia di Varese, la quale ha ottenuto il finanziamento regionale nonostante una prima battuta d’arresto: in un primo momento, infatti, i fondi erano stati destinati ad altre opere dopo che il Comune di Gazzada Schianno aveva rinunciato a partecipare al progetto per i tempi ristretti del cronoprogramma. «I miei uffici hanno comunque presentato la richiesta di finanziamento per l’area, e la Regione ha riconosciuto l’importanza strategica dell’intervento, concedendoci il sostegno necessario» ha sottolineato Magrini.

Una vicenda complessa

Il progetto risponde all’esigenza di risolvere i problemi di viabilità lungo la provinciale 57, frequentemente congestionata dal traffico negli orari di entrata e uscita degli studenti dell’Istituto Keynes. Già nel 2023, la Provincia di Varese, in accordo con i Comuni di Gazzada Schianno e Morazzone, aveva progettato un intervento per migliorare la sicurezza stradale e agevolare l’accesso degli studenti, creando nuovi stalli per gli autobus e ampliando il parcheggio interno della scuola.

Il progetto iniziale, con un finanziamento di 751.000 euro ottenuto tramite il bando “Comuni Attivi” della Provincia, sembrava destinato a partire, ma fu bloccato a ottobre 2023 quando l’amministrazione di Gazzada Schianno decise di ritirarsi, esprimendo dubbi sulla capacità gestionale e contabile dell’intervento. Questa decisione portò a una temporanea battuta d’arresto del piano.

La ripresa dei lavori

Oggi, grazie al nuovo finanziamento regionale, i lavori possono finalmente partire. Il primo intervento sarà sulla strada provinciale 57, con la realizzazione della rotonda a Gazzada Schianno e la costruzione di nuovi stalli per gli autobus, per un costo totale di 1.350.000 euro. Gazzada Schianno e Morazzone non dovranno contribuire finanziariamente: tutta l’operazione sarà gestita da Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese.