Passeggiata creativa: “sfondi magici ad acquarello” al Monastero di Torba

Sabato 26 ottobre 2024, a partire dalle ore 14.30, il Monastero di Torba sarà la cornice di una speciale iniziativa organizzata da AstroNatura, nell’ambito del progetto Move On, iniziativa che implementa e sperimenta una serie di azioni nel territorio del Corridoio Ciclistico Regionale n. 16 della Valle Olona, all’interno della strategia bike&walk per la mobilità leggera in Provincia di Varese.

L’incontro sarà condotto da Sara Bertoncello, che guiderà i partecipanti passo dopo passo nella creazione di paesaggi e soggetti ispirati alla bellezza del luogo. L’attività, della durata di circa due ore, sarà un’occasione per rilassarsi, esplorare la propria creatività e apprendere tecniche pittoriche in un contesto naturale e storico d’eccezione.

La passeggiata inizierà e terminerà presso il Monastero di Torba, offrendo una perfetta combinazione di arte, natura e storia.

