Per due settimane viene “dimezzata” la superstrada di Malpensa

Due settimane di superstrada “dimezzata”: da sabato 12 ottobre a martedì 29 infatti la circolazione sulla Statale 336 “di Malpensa sarà ristretta a singola carreggiata, usata a doppio senso di marcia, nel tratto tra gli svincoli di Casorate Sempione e Malpensa Terminal 2 .

La variante provvisoria della Statale viene realizzata per consentire la costruzione della galleria artificiale del nuovo collegamento ferroviario Malpensa T2 – Gallarate che passerà sotto il tracciato dell’attuale superstrada. L’opera – il cui progetto è promosso da FerrovieNord in partnership con SEA – rappresenta il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa. I lavori sono realizzati da Salc Spa (qui l’ultimo aggiornamento sul cantiere).

Nella mattinata di martedì 8 ottobre in Prefettura di Varese si è svolto un incontro finalizzato a valutare l’impatto viabilistico conseguente alla prevista deviazione temporanea.

Alla riunione erano presenti i sindaci dei Comuni di Ferno e Lonate Pozzolo, il vicesindaco di Somma Lombardo e i rappresentanti dei Comuni di Busto Arsizio, Cardano al Campo, Gallarate e Vizzola Ticino nonché il direttore generale di Ferrovienord Spa, il capocentro della Struttura Territoriale Lombardia ANAS e rappresentanti della Direzione ENAC, della SEA e della ditta appaltatrice dei lavori SALC.

Erano presenti anche il vicario del questore di Varese e i rappresentanti della Polizia Stradale, dei Comandi delle Compagnie dei Carabinieri di Busto Arsizio e di Gallarate e dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa.

I dettagli delle limitazioni della superstrada di Malpensa

Per i primi nove giorni si potrà percorrere, sempre a doppio senso, solo la carreggiata singola in direzione Cardano al Campo della Statale 336, mentre sarà chiusa la carreggiata esistente in direzione Malpensa. Nei giorni successivi, il traffico sarà deviato sulla carreggiata singola in direzione Malpensa della nuova variante provvisoria della Statale 336.

Dal 30 ottobre la circolazione avverrà quindi completamente sulla variante provvisoria, con doppia carreggiata e a due corsie per senso di marcia.

In questo periodo, per il traffico proveniente e diretto a Milano è consigliabile anche l’utilizzo dell’Autostrada A4 Milano-Torino (uscita Marcallo-Mesero).