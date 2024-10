Popolo torna con un nuovo progetto: “Christian” è il suo ultimo singolo

“Christian” è il nuovo brano di Popolo, giovane cantante varesino che nel 2018 aveva partecipato con il nome di Alex Cliff alle audizioni di XFactor, fermandosi però ai Boot Camp.

Il singolo – da giovedì 10 ottobre disponibile su tutte le piattaforme – nasce dal desiderio di volersi rimettere in gioco senza riferimenti. Popolo riparte dal proprio nome che, spesso, molti sbagliano a scrivere: Sono Christian con l’h, canta, infatti, nella sua nuova canzone.

“Anche in questo brano parlo di me – spiega l’artista – Il messaggio che vorrei lanciare è quello di non guardare alla Vita come un’insegnante severa, poiché essa stessa ha un lato bambino che pensa solo a giocare. Christian è una storia di smarrimento, come il momento in cui ti ritrovi davanti a un foglio bianco o a uno schermo spento, domandoti da dove poter ricominciare”.

Sogno un futuro diverso da quello che insegnano dentro le scuole: “Qual è il punto di partenza migliore se non se stessi? – conclude Popolo – Christian non sa dove vuole arrivare, ma la musica riesce ad attenuare questo senso intenso di smarrimento”.