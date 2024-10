Torna l’Autunno Cardanese, con una nuova attenzione all’ambiente

Tutto è pronto per l’”Autunno Cardanese”, tradizione festa di piazza che anima il centro di Cardano al Campo, piazze, vie, cortili e parco.

Domenica 20 ottobre, bancarelle, spettacoli, stand gastronomici, laboratori e balli animeranno le piazze Mazzini, Sant’Anastasio e Don Sturzo e, novità di questa edizione, i cortili della Casa Paolo VI e l’intero parco Usuelli.

Un evento diffuso che, aperto dalle 10,00 alle 18,00, che «segnerà la prosecuzione del rinnovato patto di socialità per Cardano al Campo dopo la riuscitissima iniziativa di “Puliamo il Mondo” di domenica scorsa», dicono dall’amministrazione comunale.

«Il tema della sostenibilità, del riuso e dell’importanza dell’ambiente infatti continua nell’ Autunno Cardanese con la presenza del furgoncino didattico di Progitec e alcune associazioni che proporranno originali laboratori di riutilizzo di materiali per adulti e bambini, ma soprattutto con la prima cerimonia di “Un albero per ogni nato” che vedrà il sindaco consegnare ai genitori dei neonati cittadini una piantina da fare crescere sana e felice».

«Quest’anno oltre 25 associazioni saranno presenti, tutte hanno attivamente ed entusiasticamente collaborato all’organizzazione degli spettacoli di teatro, canto, musica e ballo.

Per non perdersi tra le numerose esibizioni e attività in programma ci saranno delle guide di eccezione, “gli araldi del CCRR”, che avviseranno e condurranno i visitatori nelle diverse location previste per le esibizioni. Le nostre piazze, i cortili e il parco della villa Usuelli saranno i teatri a cielo aperto in cui tutto può accadere, dove anche l’idea di un museo può nascere o rinascere, come ci spiegheranno le ideatrici de “Il filo della memoria”».

Per i giovani dagli 11 ai 15 anni è prevista una “Caccia al tesoro” con un premio finale per chi raggiunge l’obiettivo che sarà spiegato presso lo stand della Biblioteca e del GRT.

Per chi vuole condividere una buona lettura ci sarà lo scambio “Porta un libro, Prendi un libro”

Il programma completo delle iniziative di tutta la giornata si trova pubblicato sul sito del Comune (qui).

«Con “Autunno Cardanese” vogliamo mostrare la bellezza dello stare insieme e la bellezza del lasciarsi coinvolgere. Chiuderemo alle 18,00 con balli per tutti e un buon bicchiere! In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento verrà annullato. Incrociamo le dita!».