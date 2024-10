Un red carpet apre la settimana della Varese Design Week 2024

La Varese Design Week 2024 ha preso il via nella serata di mercoledì 9 ottobre con un evento suggestivo al Gran Cinema Vittoria, che ha trasformato via Bagaini in un vero e proprio red carpet.

Ad accogliere gli ospiti, alle 19.30, le due colonne della manifestazione, Nicoletta Romano e Silvana Barbato, che hanno fatto da “padrone di casa” davanti a esponenti della società varesina e istituzioni come il vicesindaco di Varese Ivana Perusin.

Testimonial speciale dell’evento Max Laudadio, noto personaggio televisivo, inviato di Striscia la Notizia, ma anche e soprattutto artista e marito di artista: la sua mostra fotografica, curata da Vittorio Sgarbi, sta girando l’Italia mentre le opere della moglie Loredana Bonora, una delel prime sedici crochet designer del mondo, sono famose internazionalmente. E proprio le loro opere sono state oggetto della prima “mostra” della rassegna: “L’Ufficio in mostra” (Cosi si chiama l’ufficio in via Bagaini dove Laudadio produce per Striscia la Notizia ma ospita anche le principali opere della coppia) è stato infatti eccezionalemente aperto la sera per permettere le prime visite. I locali saranno aperti al pubblico anche durante gli incontri culturali della VDW.

Un’altra mostra è stata però inaugurata negli stessi momenti: quella di Varese Retrocomputing, proprio nella hall del cinema Vittoria, dove sono esposti dei veri pezzi di storia del computer, dallo Spectrum ai primi Macintosh, al Commodore CBM.

La Varese Design Week, giunta alla sua ottava edizione, si svolgerà fino al 13 ottobre e si propone di esplorare il rapporto tra nuove tecnologie, intelligenza artificiale e design.

Tra gli appuntamenti più attesi, la lectio magistralis di Alberto Alessi a Villa Panza il 10 ottobre, e l’incontro sulla NeuroEstetica Fotografica con Alberto Sanna al Lyceum l’11 ottobre.