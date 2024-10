Una donazione col cuore e per il cuore all’Ospedale di Varese dall’Associazione “Con Andrea”

L’Associazione “Con Andrea” ha donato all’Ospedale tre colonne per la misurazione dei parametri vitali, dal valore complessivo di oltre 7.500 euro, che verranno utilizzate dal personale dei reparti di Cardiologia 1, Cardiologia 2 e Cardiochirurgia.

Le colonne garantiscono una più rapida misurazione delle funzioni vitali dei pazienti in cura nelle nostre strutture e sono direttamente integrate con la cartella clinica digitale, permettendo una gestione più efficiente dei dati sanitari. Grazie a queste apparecchiature, infatti, il personale infermieristico potrà ridurre il tempo dedicato alla raccolta manuale dei dati, diminuendo al contempo il rischio di errori.

“Sono molto riconoscente all’Associazione “Con Andrea” per questa preziosa donazione – ha tenuto a dire la Dottoressa Battistina Castiglioni, Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare di ASST Sette Laghi – che contribuisce significativamente al miglioramento della qualità dei nostri servizi e dimostra l’affetto del territorio per i nostri reparti. Ancora più bello è sapere che questa donazione nasce soprattutto dai giovani, che sono il target a cui si rivolge questa associazione ma anche gli organizzatori dell’evento che l’ha permessa e che hanno dimostrato grandissima capacità di coinvolgimento”.

L’associazione “Con Andrea” è stata costituita a Gavirate dai familiari e con il coinvolgimento di tanti amici di Andrea Fazzini, con lo scopo di sostenere opere di carità, di assistenza sanitaria e di educazione che si prendono cura delle persone e in particolare dei giovani. Negli anni, l’associazione ha contribuito a realizzare decine di interventi in Italia e nel mondo, tra cui donazioni a sostegno degli ospedali, come il Circolo di Varese, dove Andrea è stato curato e accompagnato.

“Ogni appello a cui si è tentato e si tenterà di dare risposta – spiegano dall’Associazione – è originato dall’incontro, spesso inatteso, con persone, come Deiv e Luca, che testimoniano con verità e chiarezza che è possibile condividere, qui e ora, un cammino di speranza verso il vero orizzonte della vita, che è l’Eternità!”.